Genoa-Sampdoria a rischio incidenti, vandalizzato murales De Andrè: mercoledì derby ad alta tensione

Non si escludono provvedimenti clamorosi come una partita a porte completamente chiuse mercoledì per il derby di Genova in coppa Italia

Il tabellone di Coppa Italia ha messo di fronte Genoa e Sampdoria. Il derby della Lanterna si farà in questa stagione 2024/2025, per l’esattezza mercoledì sera, sebbene le due squadre appartengano a campionati differenti. Non è una partita come tutte le altre, visto il clima di tensione che si respira in città e che ha già prodotto effetti scoraggianti. Sono stati infatti vandalizzati i murales di Signorini e De André. Non le premesse auspicate per godersi una bella serata di sport.

Coppa Italia: c’è Genoa-Samp

Secondo turno di Coppa Italia: mercoledì alle 21:00 presso lo stadio Luigi Ferraris si giocherà Genoa-Sampdoria in gara secca. Chi vince accede allo step successivo della manifestazione, chi perde rimane a casa. L’attesa per il delicato confronto si respira già forte in città, purtroppo in una maniera che nulla ha a che vedere con lo sport. Sono stati già troppi gli episodi verificatisi in questi giorni che impongono misure cautelative da parte della Prefettura.

Murales vandalizzati e tensione in città

Ma cosa è accaduto? Anzitutto i murales raffiguranti Gianluca Signorini e Fabrizio De André, posizionati sotto la Gradinata Nord del Genoa al Luigi Ferraris, sono stati vandalizzati. In più c’è stata una reunion di supporter di fece blucerchiata nei pressi della sede del club tutt’altro che pacifica considerando come gli uomini fossero armati di spranghe. Le forze dell’ordine sono già attive per monitorare la situazione.

Rischio derby a porte chiuse

Non si escludono provvedimenti anche piuttosto seri, tra i quali la possibilità che l’incontro avvenga a porte chiuse. Lunedì ci sarà una riunione in Questura, stando a quanto raccontato da Telenord, tra rappresentati di Genoa e Sampdoria, il Comune della Città e le forze dell’ordine per capire il da farsi. Dall’incontro già avvenuto in Prefettura è emersa tolleranza zero nei confronti di ogni comportamento irresponsabile: “Eventuali derive violente di gruppo saranno segnalate all’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive“, recita la nota redatta al termine del vertice.