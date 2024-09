Sampdoria-Bari, moviola: Maresca fa infuriare i doriani: il rosso, il rigore e i casi dubbi

La prova dell’arbitro napoletano nella quarta giornata di B a Marassi analizzata ai raggi X, il fischietto campano ne ha ammoniti sette ed espulso uno

Fabio Maresca, la scelta di Rocchi per Samp-Bari, è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore in Serie A grazie all’utilizzo del VAR nella gara tra Juventus e Cagliari. Nato a Napoli il 12 aprile 1981 comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A. Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Due anni fa ha diretto la finale di Supercoppa Italiana 2022 a Riad tra Milan ed Inter e aveva esordito come arbitro internazionale in Irlanda-Finlandia 0-1 il 6 settembre 2020. L’anno scorso è stato tra gli arbitri di maggior rendimento, quest’anno ha esordito senza brillare in Milan-Torino ma come se l’è cavata ieri a Marassi?

I precedenti di Maresca con Sampdoria e Bari

Erano ben sedici gli incroci tra il fischietto partenopeo e i blucerchiati per un bilancio di cinque vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte. Sono undici i precedenti tra Maresca e i biancorossi con un bilancio di due vittorie, due pareggi e sette sconfitte.

L’arbitro ha ammonito sette giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici di Latina e Trinchieri di Milano con Andeng IV uomo, Serra al Var e Muto all’Avar, l’arbitro ha ammonito Benali, Bellemo, Maiello, Ioannou, Mantovani, Akisanmiro, Falletti per gioco falloso. Espulso al 14’ pt Vulikic per gioco falloso. Angoli 4-2 per il Bari. Recupero: pt 5′, st 5′.

Sampdoria-Bari, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 5′ Lasagna batte Vismara, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 14′ Lasagna resta a terra dopo un contatto con Vulikic, che era stato costretto all’intervento in scivolata per fermare la corsa dell’avversario. L’arbitro viene richiamato dal var. Rivede l’azione ed estrae il cartellino rosso. Al 17′ ammonito Benali per un fallo su Benedetti. Al 31′ tocco di mano di Bereszynski in area, Maresca lascia correre ma viene richiamato all’on field review. Al replay si vede che il giocatore ha il braccio largo tentando di colpire di testa: il pallone rimbalza sull’arto. Per Maresca è rigore ma Vismara para il penalty a Lasagna. Al 40′ Ioannou si scontra con Maresca e il pubblico, indispettito per la conduzione arbitrale, rumoreggia contro il direttore di gara. Al 44′ giallo per Maiello: fallo su Tutino che se ne stava andando via a centrocampo.

Al 47′ ammonito anche Ioannou per un intervento sul portiere Radunovic. Pubblico avvelenato a fine primo tempo nei confronti di Maresca, per alcune decisioni dubbie anche nella gestione ordinaria della partita. Al 53′ Mantovani atterra Coda a centrocampo mentre se ne stava andando e per lui arriva il giallo. Al 64′ Tutino atterrato da Falletti mentre se ne sta andando via: cartellino giallo anche per lui. Finisce 0-0 tra Samp e Bari.