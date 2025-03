Pagelle Inter-Monza 3-2: brivido nerazzurro, ma è rimonta! Lautaro e compagni a +4 sul Napoli

Serie A, 28esima giornata: illudono Birindelli e l'ex Keita Balde. Arnautovic, Calha e un autogol di Kyriakopoulos ribaltano la sfida di San Siro.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Inter soffre nel primo tempo, ma nella ripresa cambia marcia e ribalta il Monza a San Siro. Avvio complicato per i nerazzurri, sorpresi dalle reti di Birindelli e dell’ex Keita Balde, prima che Arnautovic accorci le distanze nel recupero.

Nella ripresa arriva la reazione di carattere della squadra di Inzaghi: prima Calhanoglu firma il pari, poi Lautaro completa la rimonta con un tiro deviato da Kyriakopoulos. Vittoria importante per l’Inter, che si porta momentaneamente a +4 sul Napoli, in attesa della sfida di domani tra gli uomini di Conte e la Fiorentina. Monza, invece, sempre più ultimo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il racconto del match

Un primo tempo inaspettato, dove il Monza, fanalino di coda della classifica, chiude in vantaggio contro l’Inter capolista. I nerazzurri, nonostante tengono il pallino del gioco, faticano a imprimere ritmo alla manovra. Gli uomini di Inzaghi trovano anche la rete che sblocca la sfida con capitan Lautaro, ma viene annullata per un tocco di mano.

Proprio quando i nerazzurri provano ad accelerare, vengono sorpresi da due fiammate dei brianzoli: prima con la diagonale di Birindelli, poi con il magistrale tiro a giro dell’ex Keita Balde. In entrambe le occasioni, disattenta la difesa nerazzurra. Dopo il doppio schiaffo, c’è la reazione rabbiosa di Lautaro e compagni: la rete di testa di Arnautovic che accorcia le distanze e riaccende le speranze in vista della ripresa.

Di fatto, Lautaro e compagni scendono in campo con un atteggiamento completamente diverso: grinta, fame e voglia di ribaltarla. E la spinta di nerazzurra viene premiata da una perla di Calhanoglu. L’assalto degli uomini di Inzaghi è tambureggiante e, nel momento del bisogno, ci pensa sempre lui: capitan Lautaro. Il numero 10 con un colpo di testa, deviato da Kyriakopoulos, batte Turati che riesce a tirarla fuori, ma con la sfera già oltre la linea.

L’Inter reagisce da grande squadra, ritrovando lucidità, aggressività e quei meccanismi che l’hanno resa dominante, grazie anche ai cambi effettuati da Inzaghi. La grinta e la qualità dei singoli fanno la differenza, permettendo ai nerazzurri di completare la rimonta con autorità.

Un successo prezioso che proietta la squadra di Inzaghi, almeno per una notte, a +4 sul Napoli, in attesa della sfida dei partenopei contro la Fiorentina. Unica tegola per l’allenatore di Piacenza è l’infortunio di Zielinski, uscito dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo per un problema al polpaccio.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Inter-Monza

Le pagelle dell’Inter

J. Martinez 6: Trafitto dalla diagonale di Birindelli, poi dalla perla di Keita. Incolpevole.

Trafitto dalla diagonale di Birindelli, poi dalla perla di Keita. Incolpevole. Pavard 5.5: Troppo morbido nell’uno contro uno con Keita, che lo salta con troppa facilità. ( 1′ st Bisseck 6.5: Svolge i suoi compiti. Dà una scossa alla squadra e serve l’assist per il gol di Calhanoglu).

Troppo morbido nell’uno contro uno con Keita, che lo salta con troppa facilità. ( Svolge i suoi compiti. Dà una scossa alla squadra e serve l’assist per il gol di Calhanoglu). De Vrij 5.5: In ritardo su Dany Mota nell’azione che porta al vantaggio del Monza. ( 1′ st Carlos Augusto 6.5: Entra bene in partita. Si propone, serve assist e dà fluidità alla manovra nerazzurra).

In ritardo su Dany Mota nell’azione che porta al vantaggio del Monza. ( Entra bene in partita. Si propone, serve assist e dà fluidità alla manovra nerazzurra). Acerbi 5.5: Alterna il ruolo con Bastoni nel primo tempo, ma forse questa duttilità lo porta a perdere lucidità nell’azione del gol di Birindelli.

Alterna il ruolo con Bastoni nel primo tempo, ma forse questa duttilità lo porta a perdere lucidità nell’azione del gol di Birindelli. Dumfries 7: Spreca una chance clamorosa davanti a Turati, ma si riscatta servendo l’assist per Arnautovic. Sua la sponda per il gol di Calhanoglu.

Spreca una chance clamorosa davanti a Turati, ma si riscatta servendo l’assist per Arnautovic. Sua la sponda per il gol di Calhanoglu. Barella 6: Sempre nel vivo del gioco, cerca continuamente la giocata giusta per accendere i compagni. Tenta più volte la soluzione al volo, ma senza trovare il colpo vincente.

Sempre nel vivo del gioco, cerca continuamente la giocata giusta per accendere i compagni. Tenta più volte la soluzione al volo, ma senza trovare il colpo vincente. Calhanoglu 7: Ritrova il gol in Serie A. Botta da fuori area del turco che ristabilisce la parità in un momento delicato del match.

Ritrova il gol in Serie A. Botta da fuori area del turco che ristabilisce la parità in un momento delicato del match. Mkhitaryan 5.5: Trova la sponda aerea per Dumfries in occasione del primo gol dei nerazzurri. Ma avrebbe potuto far meglio durante la sua permanenza in campo. ( 25′ st Zielinski ng: Entra e poco dopo si accascia a terra dolorante. Problema al polpaccio destro. Sfortunato. 27′ Correa 6: Fa la sua parte in una sfida delicata)

Trova la sponda aerea per Dumfries in occasione del primo gol dei nerazzurri. Ma avrebbe potuto far meglio durante la sua permanenza in campo. ( Entra e poco dopo si accascia a terra dolorante. Problema al polpaccio destro. Sfortunato. Fa la sua parte in una sfida delicata) Bastoni 6: Nel primo tempo Inzaghi lo ripropone come quinto. Nella ripresa, torna nel suo ruolo dove svolge le solite mansioni.

Nel primo tempo Inzaghi lo ripropone come quinto. Nella ripresa, torna nel suo ruolo dove svolge le solite mansioni. Arnautovic 7: Lotta, crea e sfiora il gol con un colpo di testa murato da Turati, prima di trovare la rete che tiene in piedi l’Inter. ( 25′ st Thuram 6: Fisicità e dinamicità fanno la differenza. Ci prova appena mette piede in campo con un colpo di testa che si spegne alto sulla traversa. Poco dopo, tiro a giro fuori di un soffio e un legno colpito).

Lotta, crea e sfiora il gol con un colpo di testa murato da Turati, prima di trovare la rete che tiene in piedi l’Inter. ( Fisicità e dinamicità fanno la differenza. Ci prova appena mette piede in campo con un colpo di testa che si spegne alto sulla traversa. Poco dopo, tiro a giro fuori di un soffio e un legno colpito). L. Martinez 7: Il capitano si sacrifica, lotta e nel momento del bisogno è sempre lui a rimettere le cose in ordine. Prima il gol annullato in avvio di gara per un tocco di mano, poi la conclusione, deviata da Kyriakopoulos, che vale la rimonta.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali dell’Inter

I top e flop del Monza

Birindelli 7: Specialista dei gol pesanti contro le big: dopo la Juve, colpisce anche l’Inter con un inserimento perfetto e una conclusione che gela San Siro. (41′ st Volpato)

Specialista dei gol pesanti contro le big: dopo la Juve, colpisce anche l’Inter con un inserimento perfetto e una conclusione che gela San Siro. Keita 7: Parte con coraggio e personalità, poi si regala una perla nel giorno del suo compleanno: il suo destro a giro è una sentenza per Martinez. (31′ st Caprari ng)

Parte con coraggio e personalità, poi si regala una perla nel giorno del suo compleanno: il suo destro a giro è una sentenza per Martinez. Mota 6.5: Geniale l’assist di tacco che spalanca la porta a Birindelli, una giocata di pura classe. (21′ st Ganvoula 5.5)

Geniale l’assist di tacco che spalanca la porta a Birindelli, una giocata di pura classe. Turati 6: Sempre reattivo, attento per tutta la gara. Non può nulla sulle reti di Arnautovic e Calhanoglu. Super parata su Lautaro, ma la palla era entrata.

Sempre reattivo, attento per tutta la gara. Non può nulla sulle reti di Arnautovic e Calhanoglu. Super parata su Lautaro, ma la palla era entrata. Bianco 5.5: Mette ordine e spegne sul nascere diverse iniziative dell’Inter, attento e grintoso nei duelli. Cala nella ripresa, in ritardo sul gol di Calhanoglu.

Mette ordine e spegne sul nascere diverse iniziative dell’Inter, attento e grintoso nei duelli. Cala nella ripresa, in ritardo sul gol di Calhanoglu. Kyriakopoulos 5: Perde Dumfries sull’azione del primo gol nerazzurro. Devia la conclusione di Lautaro e segna l’autogol che decreta il ko dei brianzoli.

Clicca qui per le ultime news sul Monza