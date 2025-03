Inter, Zielinski l'uomo in meno e va anche ko ma è tornato Calhanoglu il re del centrocampo

La vittoria col Monza ha restituito un Calhanoglu in gran spolvero. Ma Inzaghi continua a perdere pezzi: si ferma Zielinski che già stentava

Per un centrocampista che torna, un altro che va ko. Per l’Inter la buona notizia legata alla complicata vittoria in rimonta col Monza è senza dubbio l’ottima prestazione di Calhanoglu, ma Simone Inzaghi perde un altro pezzo in una fase cruciale della stagione: Zielinski.

Inter, Zielinski flop. E si fa pure male

No, non è affatto un buon momento per Piotr Zielinski. Quello che doveva essere l’ennesimo colpaccio a costo zero di Marotta e Ausilio, ha in realtà deluso le aspettative. Dopo il rigore sbagliato sul Feyenoord, che avrebbe potuto mettere il punto esclamativo sul discorso qualificazione in Champions, il centrocampista polacco ex Napoli è finito ko nel corso del match col Monza.

La sua gara è durata una manciata di minuti: entrato al 70′ al posto di Mkhitaryan, subito dopo è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio che preoccupa non poco Inzaghi. “Non abbiamo buone sensazioni” ha commentato il tecnico nel post partita. Si teme uno stop medio-lungo, per cui di sicuro non sarà arruolabile per il ritorno degli ottavi col Feyenoord.

La reazione dei tifosi all’infortunio di Zielinski

Diversi sostenitori dell’Inter sottolineano quanto sia stato minimo l’apporto di Zielinski nel corso di quest’annata che sta entrando nella fase più calda e in cui i nerazzurri sono ancora in lotta per il triplete. La preoccupazione è principalmente rivolta al ritorno con gli olandesi: in molti, infatti, ‘temono’ l’impiego di Mkhitaryan, che in questa fase della stagione è tra i calciatori più contestati.

“L’infortunio (grave?) di Zielinski obbliga Inzaghi a pensare a un piano alternativo a questo Mkhitaryan e, se non è ‘credibile’ Frattesi, non avendo Correa in lista Uefa, occhio all’opzione doppio regista con Asllani” scrive AIN su X. “Zielinski out a tempo indeterminato, piuttosto che perseverare con Mkhitaryan, non si potrebbe provare con Asllani-Chala-Barella?” propone Ricky. “Gli unici due ‘acquisti’ fatti quest’anno non stanno servendo praticamente a nulla. Zielinski molto poco, ed ora si è pure rotto, e su Taremi meglio stendere un velo pietoso” commenta Roberto.

Calhanoglu fa 50: è tornato il re del centrocampo

Calhanoglu è stato tra i protagonisti assoluti della rimonta nerazzurra col Monza e non solo per la perla coincisa col 50esimo gol in Serie A. Il regista turco, che in questa stagione è stato frenato da diverse noie fisiche, si è riproposto ad altissimi livelli dopo la ‘vecchietta‘ che lo aveva fermato nello scontro diretto col Napoli e obbligato alla panchina col Feyenoord.

“Non riuscivo neanche a camminare, ma adesso sto meglio”. Decisamente molto meglio. Ed è soprattutto merito suo se ora l’Inter ha allungato a +4 sui partenopei del grande ex Conte.