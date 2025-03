Inter, Inzaghi si ricorda di un altro obiettivo e manda frecciata al Feyenoord

La battuta di Inzaghi sul Qadruplete apre una nuova strada, anche se la priorità dei nerazzurri è la partita di martedì con gli olandesi in Champions

Nel frenetico calcio di oggi, dove gli impegni sono all’ordine del giorno e le competizioni aumentano a vista d’occhio, anche contare è diventato complicato. Se ne è accorto anche Simone Inzaghi che ha dovuto tornare indietro per cancellare il termine Triplete dagli obiettivi della sua Inter. C’è infatti anche il Mondiale per Club tra i trofei da conquistare che si va ad aggiungere all’elenco. Il primo step intanto è il Feyenoord.

Inter in…difesa in Italia. La spiegazione di Inzaghi

Arranca l’Inter ma non molla. Contro il Monza ultimo in classifica e con un piede e mezzo già in Serie B, i nerazzurri hanno fatto più fatica del previsto per accaparrarsi i tre punti. Ciò che è risultato evidente è anche la differenza nella tenuta difensiva tra Italia e Europa da parte del team meneghino.

Inzaghi l’ha spiegata così: “Non è facile recuperare le energie con tutti gli impegni ravvicinati e anche in Germania oggi Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen infatti hanno perso. Sappiamo che il nostro cammino è pieno di insidie, ma noi dobbiamo lavorare andando avanti partita dopo partita, cercando di migliorarci sempre perché anche oggi, ad esempio, Keita ha fatto un grande gol ma sul primo di Birindelli potevamo far meglio“.

Il vantaggio del Feyenoord in vista del ritorno

A proposito di Champions League, il Feyenoord ha avuto un vantaggio non di poco conto sul quale Simone Inzaghi ha chiesto delucidazioni. Gli olandesi, infatti, si riposeranno nel weekend al fine di preparare al meglio il ritorno di martedì sera. “Non la trovo una cosa giusta – ha tuonato il tecnico dell’Inter – ma se il regolamento glielo concede hanno fatto bene a Rotterdam ad approfittarne“.

Il Triplete? Non esiste più

Veniamo quindi al titolone che Inzaghi ha concesso ai media nel post partita con il Monza. Altro che il Triplete, in stile José Mourinho. I tempi ormai sono cambiati: “Avrei dovuto correggermi subito – spiega l’allenatore piacentino – e dire che potremmo addirittura fare il quadriplete“. Il riferimento è alla presenza del Mondiale per Club che si giocherà a giugno e che vedrà l’Inter protagonista oltre alla Juventus.

Siccome le pressioni sulla squadra sono già elevatissime, lo stesso tecnico ci ha poi tenuto a precisare come si trattasse di una battuta. Anche se gli obiettivi dei campioni d’Italia restano sempre massimi: “Abbiamo in testa solo di dare soddisfazioni ai tifosi onorando tutti gli impegni. Non è semplice, ma i ragazzi hanno grande spirito come dimostrato anche in questa partita contro il Monza. Però, ripeto… niente tabelle: perché tra 2 giorni siamo in campo contro il Feyenoord“.