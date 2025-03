Inter, per Marotta Inzaghi non ha alibi nonostante l’emergenza. Poi la rivelazione sul Meazza 

Prima del fischio d’inizio della gara col Feyenoord il presidente fa capire di avere piena fiducia nella rosa nonostante i tanti infortuni

Niente alibi, nessuna emergenza che tenga, prima del fischio d’inizio dell’andata degli ottavi di Champions League Beppe Marotta manda un messaggio chiaro a Simone Inzaghi: l’Inter deve battere il Feyenoord e puntare ai quarti a prescindere dagli infortuni. Poi Marotta torna anche sulla questione stadio: “Una priorità per Oaktree”.

Inter, Marotta risponde a Inzaghi sull’emergenza infortuni

L’Inter sarà anche stata colpita da una raffica di infortuni nel settore degli esterni, ma resta altamente competitiva ed è chiamata a battere il Feyenoord nell’andata degli ottavi di Champions League: pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara di Rotterdam è questo il messaggio che Beppe Marotta invia a Simone Inzaghi, che ieri in conferenza stampa aveva sottolineato i quattro infortunati su cinque componenti nel settore degli esterni di fascia. “Non mi era mai capitato prima”, le parole del tecnico nerazzurro davanti ai giornalisti. Per Marotta, però, l’Inter non ha alibi.

Inter, Marotta cancella gli alibi prima del Feyenoord

“Questo è un gruppo che ha grande consapevolezza – dice Marotta ai microfoni di Amazon Prime – , sa che deve avere sempre un ruolo da protagonista. Stasera ci giochiamo tanto, anche se questo è un confronto su andata e ritorno”. Quanto all’emergenza infortuni, Marotta è piuttosto chiaro. “La squadra è pronta nonostante le defezioni – le parole del presidente nerazzurro – siamo in grado di sopperire alle assenze”.

“L’allenatore ha schierato una formazione ottima – aggiunge poi, calcando il tono sull’aggettivo – quindi siamo ottimisti. La qualificazione può valere 100 milioni? Ora non ci pensiamo, pensiamo a quanto il superamento del turno può rappresentare per proprietà, ambiente, tifosi. Il fatto di poterci proporre contro un altro avversario in Europa è motivo d’orgoglio”.

Per Marotta Inter e Milan pronte ad acquistare il Meazza

Dopo il messaggio al suo allenatore, Marotta parla apertamente della questione stadio, ammettendo che l’Inter è sul punto di presentare insieme al Milan un’offerta per l’acquisto del Meazza. “La città di Milano e i due club hanno bisogno di uno stadio all’avanguardia, che risponda ai crismi necessari – le parole di Marotta – . In questo momento insieme al Milan siamo quasi pronti per la proposizione al Comune dell’acquisizione di San Siro e delle aree limitrofe. Manca poco, le due società stanno lavorando per questo obiettivo. Quanto ad Oaktree, posso dire che è un obiettivo prioritario per la priorità costruire uno stadio moderno per l’Inter”.