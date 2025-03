Inter, non solo Bastoni come vice-Dimarco: il nome a sorpresa di Inzaghi. Il rimpianto del tecnico per la gara di Napoli 

In conferenza l’allenatore ha fatto intendere che non cambierà modulo ma ha avanzato una soluzione inedita per la fascia sinistra. Poi la frase sul match del Maradona

Simone Inzaghi non ha intenzione di stravolgere l’Inter a causa delle assenze, contro il Feyenoord i nerazzurri scenderanno in campo col 3-5-2, con una soluzione inedita per la fascia sinistra: oltre a Bastoni, il tecnico ha ipotizzato l’utilizzo di Acerbi. L’allenatore è anche tornato a parlare della gara di Napoli, lamentandosi delle assenze.

Inter, Bastoni e Acerbi i candidati al ruolo di vice-Dimarco

Senza Dimarco, oltre a Darmian, Carlos Augusto e Zalewski, si era pensato che l’Inter potesse rinunciare al 3-5-2 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani a Rotterdam contro il Feyenoord. Non sarà così: in conferenza stampa Simone Inzaghi ha fatto capire che non intende stravolgere il modulo dell’Inter. Più facile per l’allenatore adattare un giocatore nel ruolo di esterno mancino: due, a sorpresa, i nomi fatti dal tecnico nerazzurro.

“Abbiamo delle difficoltà sugli esterni – ha detto Inzaghi -. Una cosa simile non mi era mai capitata: quattro laterali su cinque fuori gioco. Domani adatterò uno tra Acerbi e Bastoni”.

Inter, Acerbi inedito da esterno a tutta fascia

Il nome di Bastoni era già emerso: in fondo il centrale ha un ottimo piede e buon passo e, anche se non ha mai giocato da terzino a quattro o da esterno a cinque, ha le potenzialità per adattarsi al ruolo di vice-Dimarco. Quello di Acerbi, invece, è il vero nome a sorpresa: come Bastoni non ha mai fatto l’esterno a tutta fascia, ha mezzi tecnici decisamente inferiore al compagno di reparto e, soprattutto, un’età (37 anni) per cui è difficile immaginarlo a fare su e giù sulla corsia mancina. Probabile, dunque, che Inzaghi abbia voluto fare un po’ di pretattica.

Inter, Martinez titolare al posto di Sommer

L’altra notizia fornita da Inzaghi in merito alla gara di domani riguarda il ruolo di portiere: Sommer è recuperato, ma il titolare sarà ancora Martinez. “Yann si è operato al dito ed è tornato a disposizione, ma domani giocherà Martinez”, ha detto Inzaghi, preludendo probabilmente al sorpasso definitivo da parte dello spagnolo nelle gerarchie del tecnico dell’Inter.

Inter, Inzaghi e il rammarico per Napoli

In conferenza, però, Inzaghi ha anche parlato del pareggio di Napoli, arrivato dopo una delle peggiori prestazioni stagionali dell’Inter. Il tecnico non ha nascosto un certo rammarico per aver dovuto affrontare il big match con numerose assenze. “Non vorrei parlarne molto, noi eravamo in emergenza, qualche difficoltà c’è stata – ha detto Inzaghi -. Sul gol di Billing avremmo potuto fare meglio, quello sì. Avrei voluto arrivarci al completo a una sfida così, ma con tutte queste partite ormai il calendario è questo”. Tra i titolari, tuttavia, all’Inter mancava solo Sommer, mentre il Napoli era privo di due elementi chiave come Anguissa e Neres.