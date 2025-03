Inter, i dubbi di Inzaghi contro il Feyenoord: Bastoni può cambiare ruolo. Mercato, occhi su De Winter

Emergenza sulla fascia sinistra: Inzaghi corre ai ripari in attesa dei rientri. Intanto, occhi sul mercato, con attenzione al pacchetto arretrato: piace un talento del Genoa.

Vigilia di Champions League per l’Inter, attesa dall’andata degli ottavi di finale contro il Feyenoord. Simone Inzaghi si trova a fare i conti con un’autentica emergenza infortuni, soprattutto sulle corsie esterne, dove quattro giocatori sono ai box. Il tecnico piacentino dovrà dunque ingegnarsi con soluzioni alternative, pur restando fedele al collaudato 3-5-2, pronto però a cambiare atteggiamento in fase di non possesso. Intanto, l’attenzione si sposta anche sul mercato, con il club nerazzurro che valuta rinforzi per il reparto arretrato.

Inter, 3-5-2 o 4-4-2? La possibile soluzione di Inzaghi

L’Inter si prepara a cambiare qualcosa in vista della sfida di Champions contro il Feyenoord, complice l’emergenza infortuni che ha colpito in particolare la catena di sinistra. In difesa, spazio al terzetto con Pavard, De Vrij e Acerbi, con quest’ultimo schierato come braccetto sinistro per garantire un’uscita palla più pulita col mancino.

La vera novità riguarderà il centrocampo, dove Bastoni verrà adattato nel ruolo di quinto a sinistra. Una soluzione che modificherà anche l’assetto tattico in fase di non possesso: i nerazzurri si abbasseranno in un 4-4-2, con il difensore che scalerà sulla linea dei centrali e la mezzala che si allargherà per garantire copertura sugli esterni.

Sulla fascia destra spazio a Dumfries, con Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan a completare la mediana. In avanti, la coppia Lautaro-Thuram. Tra i pali c’è Josep Martinez.

Inter, allarme infortuni: i tempi di recupero

Emergenza infortuni in casa Inter. Sommer prosegue il percorso di recupero dopo l’operazione al pollice, lavorando per tornare al più presto a difendere i pali nerazzurri. Darmian, fermato da una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra rimediata nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio, tornerà a disposizione solo dopo la sosta, così come Dimarco, costretto a lasciare il campo contro il Napoli per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

Tempi di recupero più brevi per Carlos Augusto, alle prese con una contusione al polpaccio subita contro la Juventus: potrebbe rientrare tra la sfida contro il Monza e il ritorno di Champions contro il Feyenoord. Da valutare, invece, le condizioni di Zalewski, fermato da un risentimento al soleo alla vigilia di Inter-Lazio. Un’emergenza senza precedenti per le fasce nerazzurre, con Inzaghi pronto a sperimentare Bastoni nel ruolo di quinto a sinistra per far fronte alle assenze.

Calciomercato Inter, De Winter nel mirino

Mentre la squadra è concentrata sulla Champions, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per il mercato estivo. L’attenzione è rivolta al reparto difensivo, con un nome in cima alla lista: Koni de Winter. Il giovane belga, classe 2002 e attualmente in forza al Genoa, è seguito con interesse da Ausilio e Baccin, nell’ottica di ringiovanimento della rosa in vista della prossima stagione. Gli osservatori dell’Inter lo hanno monitorato da vicino nella recente sfida contro l’Empoli. Il club nerazzurro dovrà fare i conti con le richieste del Genoa, che valuta il difensore almeno 30 milioni di euro.