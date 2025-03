Scudetto, c'è anche la Juve? Il calendario dei bianconeri e quelli di Inter, Napoli e Atalanta

A 11 giornate dalla fine in quattro puntano al tricolore: i bianconeri sono tornati in corsa grazie alla quinta vittoria di fila centrata nel posticipo col Verona.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Grazie alla vittoria – la quinta di fila in campionato – nel posticipo del monday night col Verona, la Juventus è rientrata prepotentemente nella corsa scudetto. I bianconeri hanno sfruttato il pareggio nello scontro diretto tra Napoli e Inter e anche quello a sorpresa dell’Atalanta col Venezia per accorciare le distanze: ora la vetta è lontana solo 6 lunghezze. Ecco, allora, il calendario delle quattro squadre a 11 giornate dalla fine del torneo.

Scudetto, Juventus in corsa tra polemiche e veleni

Nonostante il disastro nelle coppe, un gioco che ancora non decolla, le contestazioni dei tifosi e voci sempre più insistenti di malcontento nello spogliatoio, la Signora ha saputo sfruttare l’ultimo turno di campionato per riproporsi nella lotta scudetto. Già, le prime tre hanno frenato, mentre la Juventus ha mandato al tappeto il Verona e, ora, torna a sperare.

Al di là del risultato finale, sono arrivati anche segnali importanti dal posticipo dello Stadium. Su tutti, il gol liberatorio di Koopmeiners al 90′, fin qui tra i più contestati dal popolo bianconero. E, ancora, l’abbraccio di Motta a Vlahovic al momento del suo ingresso in campo. Con questo gesto l’allenatore ha voluto probabilmente mostrare e dimostrare che il suo rapporto con i calciatori non è affatto compromesso.

Il calendario delle prime 4: Inter e Napoli favorite?

Analizzando le ultime 11 giornate di Serie A, le due squadre che sulla carta vantano un calendario più soft sono proprio Inter e Napoli. A differenza della squadra di Conte, però, i nerazzurri sono ancora in corsa in Coppa Italia e Champions League e, dunque, sono chiamati a un vero e proprio tour de force in questo rush finale, cui seguirà pure il Mondiale per club.

La prossima trasferta dei nerazzurri dirà tanto, perché Lautaro &co. dovranno affrontare l’Atalanta. Anche Bologna è un campo trappola, mentre a San Siro faranno scalo Roma e Lazio alla penultima. Per il Napoli quattro giornate decisive: la trasferta di Venezia tra le due in casa contro Fiorentina e Milan, quindi il Bologna al Dall’Ara. Poi gli ultimi sette turni contro medie-piccole.

Atalanta da incubo, ma anche la Juventus rischia

La Dea si gioca tutto nelle prossime sei, dove affronterà nell’ordine Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan. Insomma, sei partite e altrettanti scontri diretti. Senza la Champions, Gasperini fa all in sul campionato, ma l’Atalanta non può più concedersi passi falsi come quello interno col Venezia.

Non mancano le insidie nel cammino dei bianconeri, a partire appunto dalla gara dello Stadium con gli orobici. Le trasferte con Fiorentina, Roma, Bologna e Lazio obbligano l’undici di Thiago Motta alla perfezione.

Il calendario dell’Inter (58 punti)

Monza (c)

Atalanta (t)

Udinese (c)

Parma (t)

Cagliari (c)

Bologna (t)

Roma (c)

Verona (c)

Torino (t)

Lazio (c)

Como (t)

Il calendario del Napoli (57 punti)

Fiorentina (c)

Venezia (t)

Milan (c)

Bologna (t)

Empoli (c)

Monza (t)

Torino (c)

Lecce (t)

Genoa (c)

Parma (t)

Cagliari (c)

Il calendario dell’Atalanta (55 punti)

Juventus (t)

Inter (c)

Fiorentina (t)

Lazio (c)

Bologna (c)

Milan (t)

Lecce (c)

Monza (t)

Roma (c)

Genoa (t)

Parma (c)

Il calendario della Juventus (52)