Vlahovic conclude, Walker in angolo: arriva peró il fischio per fuorigioco della punta.21:07

Yildiz in raddoppio su Bernardo Silva, chiuso in out da Danilo.21:05

Guardiola opta per Haaland da punta con tanta qualitá alle sue spalle, Bernardo Silva, Doku, De Bruyne e Grealish con Gundogan da volante davanti alla difesa. Lewis la sorpresa, con il giocatore che potrebbe partire largo a destra in difesa o schierarsi da mediano, portando a tre lo schieramento arretrato.20:00

Due formazioni che stanno avendo un percorso simile in Champions, otto i punti guadagnati, alla ricerca di una vitoria per rilanciarsi verso le zone alte della classifica di questo nuovo formato della Coppa.19:53

PREPARTITA

Juventus - Manchester City è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Manchester City sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Dove vedere Juventus-Manchester City di Champions League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Juventus-Manchester City si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 dicembre.

Juventus-Manchester City è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

