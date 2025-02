Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-PSV 2-1, gara valida per l’andata dei play-off e arrivederci ai prossimi appuntamenti di UEFA Champions League.22:59

90'+5' Finisce qui! Juventus-PSV 2-1.22:52

90'+4' Ultima palla messa dentro l'area di rigore da Veerman, con un colpo di testa che favorisce la presa di Di Gregorio.22:52

90'+4' Ultimo giro d'orologio.22:50

90'+3' Vlahovic chiede ed ottiene palla vicino alla bandierina sulla sinistra, poi la protegge fino ad ottenere una rimessa laterale.22:50

90'+2' Grande chiusura difensiva di Veiga su Til e palla in angolo: il difensore bianconero prosegue la corsa ed esulta sotto la sua curva come per un gol.22:48

90'+1' Segnalati quattro minuti di recupero.22:48

90' Perisic viene servito sul filo del fuorigioco sulla sinistra, finta il tiro col piede forte mandando a vuoto due difensori, poi con il destro prova un cross morbido invece di tirare: Gatti allontana di testa, sventando il pericolo.22:47

88' Bakayoko riceve sulla destra, poi cade a terra su pressione di Kelly. L'arbitro non fischia fallo e l'attaccante del PSV trattiene in modo prolungato il pallone a terra, commettendo un'irregolarità. Calcio di punizione per i bianconeri.22:45

84' Giocata difensiva di Vlahovic che riesce a far carambolare contro Perisic, guadagnando così rimessa laterale: ovazione dello Stadium.22:41

82' GOL! JUVENTUS-Psv 2-1! Rete di Mbangula! Sgasata di Conceicao sulla destra su assist di Gatti, Mauro saltato e palla forte e bassa del portoghese al centro: Benitez respinge corto, con Mbangula che deve solo realizzare a porta vuota.



Guarda la scheda del giocatore Samuel Mbangula22:42

80' Mbangula si intestardisce nel dribbling sulla sinistra, allungandosi il pallone e portandoselo così sul fondo: fatica a sfondare la Juventus.22:37

78' Cross a rientrare dalla trequarti di sinistra di Mbangula, con la palla che viene respinta fuori di testa dalla difesa; l'esterno belga poi pressa fallosamente Veerman, con l'arbitro che fischia calcio di punizione per gli ospiti.22:35

77' 5a sostituzione Juventus: esce Randal Kolo Muani, entra Dusan Vlahovic.22:34

75' Thuram recupera un buon pallone a centrocampo, poi serve Mbangula alla sua sinistra e corre a riempire l'area per ricevere il cross. Il passaggio del belga, però, è impreciso e termina direttamente tra le braccia di Benitez.22:33

73' 1o ammonito PSV: cartellino giallo de Jong. L'attaccante olandese punito per proteste.22:30

72' 2a sostituzione PSV: esce Noa Lang, entra Johan Bakayoko.22:29

72' 1a sostituzione PSV: esce Ismael Saibari, entra Ben Til.22:29

68' 4a sostituzione Juventus: esce Manuel Locatelli, entra Khéphren Thuram.22:25

68' 3a sostituzione Juventus: esce Weston McKennie, entra Teun Koopmeiners.22:25

64' Sugli sviluppi del corner battuto da Douglas Luiz, Conceicao riesce a strappare il pallone nella zona destra dell'area: l'esterno portoghese prova la conclusione potente col mancino, trovando la respinta della difesa avversaria.22:21

63' Sul proseguo dell'azione i bianconeri tornano in possesso del pallone, con Kolo Muani che questa volta riesce a guadagnare un corner facendo carambolare contro Flamingo.22:20

63' Veiga avanza coraggiosamente fino all'area di rigore, poi scarica per Kolo Muani che in area si lascia cadere troppo facilmente: l'arbitro lo invita a rialzarsi.22:20

61' Sembra aver perso fiducia ora la Juventus, che mantiene un baricentro molto basso e sembra essere in balia del PSV.22:17

58' 2a sostituzione Juventus: esce Nico González, entra Francisco Conceição.22:15

57' Breve check con il VAR per un possibile tocco di mano ad inizio azione, ma il gol viene convalidato.Si riparte dall'1-1.22:14

56' GOL! Juventus-PSV 1-1! Rete di Perisic! L'ex giocatore dell'Inter stoppa in area sulla destra, se la sistema sul sinistro e calcia forte verso l'angolino basso di destra: Di Gregorio non ci arriva.



Guarda la scheda del giocatore Ivan Perisic22:13

55' Cross dalla destra di Perisic deviato dalla testa di Kelly: la palla si impenna con Di Gregorio che la blocca in area in due tempo.22:12

54' Palla fatta girare dalla Juventus dalla trequarti di sinistra al centro-destra: Weah se la accomoda e prova la conclusione dalla lunga distanza. Palla forte ma centrale, con Benitez che blocca sicuro.22:11

51' Salva tutto Flamingo! Weah anticipa un pallone a centrocampo, poi accellera fino al fondo di destra: il cross dello statunitense arriva al centro dell'area dove Mbangula è tutto solo: l'attaccante belga colpisce al volo, trovando la respinta di testa di Flamingo ad un metro dalla porta con Benitez battuto.22:09

49' Nico Gonzalez prova a sgasare sulla destra, guadagna la linea di fondo e crossa al centro: la palla sorvola la traversa ma resta in campo, con Ledezma costretto ad allontanare dalla parte opposta.22:06

47' Intanto è rimasto negli spogliatoi Yildiz, sostituito a fine primo tempo da Mbangula.22:03

46' Gli olandesi provano a rendersi subito pericolosi con uno schema da calcio d'inizio: viene liberato al tiro Veerman dal limite, ma la palla termina altissima sulla traversa.22:02

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il PSV.22:02

46' 1a sostituzione Juventus: esce Kenan Yıldız, entra Samuel Mbangula.22:03

La Juventus sa che una rete di vantaggio non può lasciarla tranquilla: i bianconeri devono provare a chiudere quanto prima il match, anche per vivere più serenamente la gara di ritorno.21:52

Un primo tempo dai ritmi altissimi si chiude con la Juventus in vantaggio. La rete che decide la prima frazione arriva dalla tenacia di Gatti che tiene vivo due volte un pallone sulla destra, per poi scaricare al limite dell'area per la conclusione potentissima e imparabile da parte di McKennie.21:48

45'+1' Finisce il primo tempo. Juventus-PSV 1-0.21:46

45'+1' Segnalato un minuto di recupero.21:45

45' Schouten a giro! Gli ospiti attaccano da sinistra sull'asse Perisic-Lang, con il numero 10 che scarica al limite per Schouten: l'ex Bologna calcia a giro con il destro, mandando di poco fuori rispetto al palo lontano.21:45

43' Uscita dal basso da rivedere da parte del PSV, con Obispo costretto a calciare direttamente in fallo laterale.21:42

41' Nico Gonzalez di testa! Corner battuto dentro l'area di rigore dove Benitez non esce benissimo: la palla rimane lì, con Nico Gonzalez che prova a colpire di testa prendendo in controtempo il portiere argentino, che però rimedia bloccando a sé.21:41

40' Azione elaborata della Juventus che gioca in area avversaria al massimo a due tocchi: un attimo prima della conclusione di Locatelli, la palla viene spazzata in angolo da Flamingo.21:40

38' Torna a farsi arrembante il PSV dopo il gol subito: ora la Juventus vuole provare ad approfittare degli spazi lasciati dagli olandesi.21:38

34' GOL! JUVENTUS-Psv 1-0! Rete di McKennie! Gatti recupera palla alto sulla destra, crossa basso al centro trovando una respinta; il difensore bianconero è il primo ad arrivare sulla ribattuta e scarica al limite dell'area: sulla sfera arriva McKennie, che calcia fortissimo col destro al volo, mettendo la palla sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Weston McKennie21:36

33' Proteste della Juventus: Saibari tenta un dribbling di troppo in mezzo al campo, con Locatelli che affonda il tackle, dando il via ad un contropiede in superiorità numerica. Fischia fallo l'arbitro Siebert.21:33

30' Azione confusa in zona trequarti per la Juventus, con Yildiz che prova a sfondare palla al piede, trovando però chiusi tutti gli spazi. La palla poi scivola in area, con Flamingo che protegge l'uscita di Benitez, che allontana con i piedi.21:30

27' Sugli sviluppi del corner viene fischiato un fallo in attacco di Weah su Lang.21:27

26' Torna avanti la Juve, con McKennie che stoppa bene di petto, guadagna il fondo e guadagna un angolo sulla pressione di Schouten.21:26

26' Il corner battuto da Veerman dalla sinistra raggiunge la zona secondo palo dove de Jong stacca ancora più in alto di tutti: Di Gregorio si allunga verso sinistra e blocca in presa.21:25

25' Ci prova ancora il PSV: dagli sviluppi di una punizione battuta dalla zona di trequarti, Locatelli colpisce di testa centralmente: sul pallone arriva de Jong, che calcia in caduta. Palla deviata in angolo.21:24

23' McKennie si allarga sulla destra, riceve e crossa al centro: in mezzo all'area stacca altissimo Nico Gonzalez, ma il suo colpo di testa è centrale e facilmente leggibile da Benitez.21:23

20' Rischia la Juventus: sugli sviluppi del corner Obispo fa sponda al centro dell'area dove Flamingo, da posizione ottimale, non riesce a spingere in rete di testa.21:20

19' Veiga prova a proteggere un pallone in uscita sulla sinistra, con Perisic che riesce a toccare la palla quanto basta per farla rimbarzare contro il difensore bianconero e guadagnare un angolo.21:19

16' Occasione da una parte e dall'altra! Prima ci prova Nico Gonzalez dal limite dell'area, con Benitez che respinge in due tempi. Poi Di Gregorio respinge al limite un cross teso al centro, dove Saibari colpisce al volo: palla alta sopra la traversa.21:16

15' Cross dalla trequarti sinistra di Lang alla ricerca dei centimetri in area di de Jong: l'attaccante olandese colpisce di testa, spedendo lontano dalla porta.21:15

15' Continua a muoversi con e senza palla Saibari nel tentativo di non dare riferimento ai due centrocampisti della Juventus.21:14

12' Rischia Benitez! Il portiere del PSV attende troppo prima di scaricare il pallone, vedendosi obbligato a scartare McKennie in area di rigore. L'estremo difensore argentino poi scarica lateralmente, subendo fallo.21:12

11' Lavoro utile da parte di de Jong nella sua metà campo difensiva: l'attaccante olandese difende palla dalla pressione di due avversari, poi viene travolto da McKennie, che commette fallo. Respirano gli uomini di Bosz.21:11

8' Prova a farsi vivo il PSV: de Jong tiene buono un pallone da terra servendo Saibari al limite dell'area. Il giocatore marocchino prova il destro a giro, spedendo fuori alla destra del palo.21:08

7' Cross teso dalla destra di Weah, con Kolo Muani che a centro area prova a colpire al volo con il destro: la palla gli scappa sul mancino e termina sul fondo. Opportunità sfumata per la Juventus.21:07

4' Benitez respinge! Weah scappa via sulla destra, entra in area di rigore saltando in velocità Mauro, poi effettua un tiro-cross che viene respinto da Benitez: il portiere del PSV allontana il pericolo, con Yildiz che stava sbucando alle sue spalle.21:05

3' Prima iniziativa offensiva della Juventus con McKennie che serve in profondità Kolo Muani: l'attaccante francese entra in area, poi scarica al centro per Yildiz, che viene murato al momento della conclusione. Tutto inutile però perché l'ex PSG era in fuorigioco.21:03

Subito lancio lungo di Kelly alla ricerca di Kolo Muani: l'ex PSG inizialmente arriva in anticipo sul pallone, poi viene recuperato alle spalle da Flamingo, che gli strappa palla.21:01

Via al match. Primo possesso per la Juventus.21:00

A dirigere il match ci sarà l’arbitro tedesco Daniel Siebert.20:02

Bosz schiera Benitez tra i pali, con Flamingo e Obispo ad occuparsi della zona centrale di difesa, con Ledezma e Mauro sulle corsie laterali. In mezzo al campo ci saranno Veerman, Schouten e Saibari, mentre davanti de Jong verrà affiancato da Perisic e Lang.20:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Il PSV si dispone con un 4-3-3: Benitez – Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro – Veerman, Schouten, Saibari – Perisic, de Jong, Lang.20:01

Thiago Motta si affida nuovamente al 4-2-3-1, con Kolo Muani come unico riferimento offensivo, supportato alle sue spalle di Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz. Nuovamente in panchina Vlahovic. In mediana Douglas Luiz vince il duello con Thuram e si posiziona al fianco di Locatelli. In difesa confermati Gatti e Veiga, con Weah nuovamente terzino e con Kelly alla sua prima da titolare i bianconero. Tra i pali ci sarà Di Gregorio.20:00

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera con un 4-2-3-1: Di Gregorio – Weah, Gatti, Veiga, Kelly – Locatelli, Douglas Luiz – Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz – Kolo Muani.20:00

La Juventus ha già affrontato il PSV nel corso di questa stagione, ovvero nella prima partita del primo turno di Champions League, con il risultato finale di 3-1 per i bianconeri. Da allora, però, diverse cose sono cambiate e per la Vecchia Signora di certo non sarà una passeggiata.20:00

Il PSV si presenta a Torino in un buono stato di forma: la formazione olandese ha vinto quattro delle ultime sei partite tra tutte le competizioni (con due pareggi), tra cui il successo casalingo per 3-2 contro il Liverpool lo scorso 29 gennaio.19:59

I bianconeri hanno ottenuto due vittorie consecutive in Serie A e potrebbero ottenere tre successi di fila tra tutte le competizioni soltanto per la prima volta in questa stagione.19:59

Per la Juventus di Thiago Motta quella contro il PSV di questa sera potrebbe essere una partita fondamentale per il proseguo della stagione: il raggiungimento degli ottavi di finale di questa competizione è uno degli obiettivi minimi prefissati per il primo anno di questo nuovo ciclo bianconero.19:58

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus-PSV, gara valida per i play-off di andata di UEFA Champions League.19:57

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp