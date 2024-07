Wimbledon, Paolini perde contro Krejcikova ma conquista l’amore del pubblico: poi rivela un aneddoto su Federer

Il sorriso e la solarità di Paolini hanno conquistato anche il pubblico di Wimbledon, che l'ha sostenuta per tutto l'arco della finale poi persa contro Krejcikova

Nonostante a trionfare sia stata Barbora Krejcikova, tutto l’amore del pubblico di Wimbledon è stato per Jasmine Paolini, adottata dagli spettatori a loro beniamina nelle scorse partite e certificato anche in finale sin dai primi scambi dell’incontro. Un supporto molto apprezzato dall’azzurra, emozionata nel discorso a fine partita, durante il quale ha anche rivelato un aneddoto su Roger Federer.

L’amore del pubblico per Paolini

Umile, sorridente, simpatica, trascinante e forte, non sorprende che il pubblico di Wimbledon si sia letteralmente innamorato di Jasmine Paolini, fino a praticamente eleggerla come propria beniamina dopo l’uscite delle giocatrici di casa. I presenti allo stadio, comprese celebrità del calibro di Tom Cruise, hanno supportato la tennista italiana per tutto l’incontro, incoraggiandola dopo una brutta partenza e un primo set scivolato via troppo facilmente e spronandola a continuare così quando nel secondo è riuscita a ribaltare la situazione. Un amore dimostrato fino in fondo, con applausi scroscianti per Jasmine quando ha preso in mano il microfono per il suo discorso, ben più di quanti ne abbia ottenuti la nuova campionessa di Wimbledon, Barbora Krejcikova.

Le parole di Paolini

Un amore molto apprezzato da Paolini, che nel suo discorso dopo la finale ringrazia più volte il pubblico di Wimbledon: “Grazie a tutti per essere venuti, vedere questo stadio pieno è incredibile e giocarci è stato come realizzare un sogno. Congratulazione a Barbora, giochi un tennis così bello! Congratulazione a te e al tuo team. Sono orgogliosa di quanto fatto. Gli ultimi due mesi sono stati incredibili, voglio ringraziare la mia famiglia, il mio team e tutte le persone che sono nel mio angolo, per il supporto che mi hanno sempre dimostrato, senza di loro non sarei qui. Il pubblico è stato incredibile in queste due settimane, ho ricevuto tantissimo sostegno. È incredibile sentire l’amore del pubblico”.

L’aneddoto su Federer

Nonostante la finale persa e l’inevitabile dose di tristezza che ne deriva, Paolini ha come sempre mostrato tutta la sua solarità, trovando il modo di sorridere ripensando a quanto fatto qui a Wimbledon, riguardo il quale ha svelato un aneddoto riguardante la sua infanzia: “Oggi sono un po’ triste, ma cerco di continuare a sorridere, perché devo tenere a mente che oggi è comunque una bella giornata. Da ragazzina guardavo le finali di questo torneo e tifavo per Federer (ride, ndr), e essere qui adesso è assurdo, mi sono goduta ogni momento qui. Voglio ringraziare anche tutte le persone che hanno reso possibile questo torneo”.