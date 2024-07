Wimbledon, finale Paolini in chiaro gratis su youtube: la rabbia di Sky

La gara contro la Krejcikova a Londra è stata trasmessa in diretta live nonostante l'emittente di Murdoch avesse l'esclusiva assoluta, è polemica

Doppia rabbia per Sky dopo la finale femminile di Wimbledon. All’amarezza per la sconfitta di Jasmine Paolini, che ha dovuto arrendersi al terzo set nel match contro Barbora Krejcíkova, si è aggiunta la beffa per quanto si è verificato in tema di diritti tv ed è polemica.

La finale di Wimbledon in chiaro su Youtube

Il match, infatti, è stato trasmesso live e visibile gratis per tutti da youtube, solo per chi si trova in Italia, Vaticano e San Marino scatenando l’ira di Sky che ne deteneva i diritti. Dagospia scrive di una violenta lite con gli organizzatori del torneo londinese.

Il comunicato di Sky sull’esclusiva della finale

Come spiegato in un comunicato di Sky, la sfida doveva essere «in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Appuntamento dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Ampi pre e postpartita dalle 14, con Sky Tennis Show condotto da Eleonora Cottarelli insieme a Federico Ferrero e Barbara Rossi, per seguire l’avvicinamento all’evento e la premiazione finale. Analisi dei colpi e delle strategie dei campioni con Ivan Ljubicic, in collegamento da Londra, e le ultimissime di Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro».

Perché la Rai non ha trasmesso la finale in chiaro

Non c’è stata invece la diretta in chiaro per la finale di Jasmine Paolini a Wimbledon, nonostante l’azzurra fosse la prima italiana a raggiungere la finale sull’erba londinese dove in palio c’era il terzo slam stagionale dopo Australian Open e Roland Garros. Non viene infatti considerata questa gara come evento di interesse nazionale Secondo le norme, infatti, è obbligatorio trasmettere alcuni degli eventi sportivi più importanti che coinvolgono gli atleti o le squadre italiane. Un elenco di eventi, stilati dall’AgCom, per i quali bisogna «assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari».

Ma in questa lista, che non viene aggiornata dal 2012, non sono presenti le finali dei quattro Slam del tennis, né per quanto riguarda i tornei maschili né per quanto riguarda quelli femminili. Quindi nessun obbligo per la Rai per quanto riguarda la trasmissione della finale né per le altre emittenti di trasmettere la sfida in chiaro.