Wimbledon, Musetti, Paolini e l'Italia vincente, l'ex numero uno ATP Roddick incredulo: "Sarà la mozzarella"

L'americano, ex numero uno al mondo, non nasconde la propria incredulitper il ko del connazionale contro l'italiano. La battuta sui social è però una piccola caduta di stile

L’ultimo tennista statunitense a trionfare a Wimbledon, Andy Roddick, commenta, non nascondendo la propria delusione e incredulità, la sconfitta ai quarti di finale contro Lorenzo Musetti del connazionale Taylor Fritz sull’erba londinese. Un ko che Roddick ha analizzato nel suo podcast e che, poi, lo ha visto condividere sui suoi social in forma di short introdotto da una battuta sul tennis italiano, volendo anche non troppo lusinghiera, e che tira in ballo anche Jasmine Paolini.

Roddick deluso dall’eliminazione di Fritz

Andy Roddick non nasconde il proprio stupore per la sconfitta di Taylor Fritz contro Lorenzo Musetti a Wimbledon, con l’italiano che, in poco meno di tre ore e mezzo, ha chiuso sul 3-6, 7-6(5), 6-2, 3-6, 6-1 regalandosi la semifinale con Novak Djokovic. Nel corso del suo podcast Served with Andy Roddick, l’ex tennista, che è anche l’ultimo americano ad aver trionfato a Londra, non ha preso bene il ko che ha negato al connazionale la possibilità di conquistare per la prima volta in carriera una semifinale nel Grande Slam.

La battuta di Roddick sulle semifinali di Wimbledon

L’impresa di Musetti – che, comunque, aveva già superato Fritz lo scorso aprile a Monte Carlo – deve essere arrivata come un fulmine a ciel sereno. E Roddick, pur esaltando la capacità di adattarsi di Musetti, dimostra di non essersi trovato completamente impreparato a questo epilogo. Durante il suo programma, infatti, l’americano analizza il match e lo classifica come “brutto”.

Il problema è che Roddick ha voluto andare oltre e, nel condividere sui propri social lo short con il passaggio su Musetti, ha aggiunto un messaggio, da un certo punto di vista non proprio carino, che tira in causa anche Jasmine Paolini e l’intero movimento del tennis italiano: “Due italiani in semifinale a Wimbledon: che cosa c’è nell’acqua? O è nella mozzarella di bufala?“.

Roddick rende onore a Musetti

Una battuta a corredo di un’analisi in cui Roddick non fa nulla per nascondere la delusione: “Onore a Musetti – ha spiegato Roddick durante il podcast – ha capito quello che doveva fare, ha giocato come un veterano e ha cambiato strategia, è stato magistrale con lo slice. Non ha mai permesso a Taylor Fritz prendersi più di due palle di fila in un set, mixando alla perfezione gioco dalla linea di fondo e sottorete. Fritz non è riuscito a trovare la sua comfort zone”.

La più brutta sconfitta in carriera per Fritz

Poi, Roddick che al Roland Garros aveva anche difeso Sinner dopo il ko con Alcaraz, ha proseguito: “Musetti ha trasformato la partita in un brutto match, che è quello che doveva fare, sia chiaro. Mi è parso che Fritz sapesse di essere ampiamente favorito. Si poteva percepire questa tensione ed energia per tutto il match, ha sbagliato palle facili. Immagino, e sono sicuro che Taylor lo confermerebbe, che questa sia probabilmente la sconfitta più deludente che Fritz abbia subito in tutta la sua carriera“.

La previsione sulla sfida di Musetti a Djokovic

Infine, l’ex campione ha sentenziato: “Questa è una vera occasione persa. Mi sarei giocato la casa scommettendo su questo match. Se prima di Wimbledon avessero detto a Fritz che avrebbe incontrato Musetti ai quarti avrebbe accettato senza dubbio alcuno. Questa sconfitta è inattesa e probabilmente lascerà qualche cicatrice. Rispetto a come ha affrontato Zverev, contro Musetti sembrava angosciato fin dall’inizio. Ora, però, non vedo come Musetti possa fare fuori Djokovic“.