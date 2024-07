La prima volta non si scorda mai. Missione semifinale per Musetti che affronta l’amico Taylor Fritz ai quarti di finale del prestigioso torneo londinese. L’eliminazione quasi inaspettata del numero uno al mondo, inoltre, può dare qualcosa emotivamente parlando al classe 2002, consapevole che gli occhi degli italiani saranno tutti su di lui. Ma comunque andrà, l’avventura del tennista di Carrara è stata semplicemente fantastica. Lorenzo (testa di serie venticinque del torneo) ha eliminato in rapida sequenza avversari quotati come Lestienne, Darderi e Comesana. Quindi l’acuto nel turno precedente contro il francese Mpetshi Perricard ha aperto nuovi orizzonti per il carrarino che ha centrato per la prima volta in carriera i quarti di finale sul Green di Wimbledon. Ma se l’appetito vien mangiando perché fermarsi proprio sul più bello?

🎾 1°Turno: Musetti -Lestienne 3-1 (4-6, 7-6, 6-2, 6-2 )

-Lestienne 3-1 (4-6, 7-6, 6-2, 6-2 ) 🎾 2°Turno: Musetti -Darderi 3-2 (6-4, 4-6, 6-7, 6-4, 6-4)

-Darderi 3-2 (6-4, 4-6, 6-7, 6-4, 6-4) 🎾 3°Turno: Musetti -Comesana 3-1 (6-2, 6-7, 7-6, 6-3 )

-Comesana 3-1 (6-2, 6-7, 7-6, 6-3 ) 🎾 Ottavi di finale: Musetti-Mpetshi Perricard 3-1 (4-6, 6-3, 6-3, 6-2)