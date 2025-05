Tyra Grant, che peccato: esce subito dagli Internazionali di Roma, spreca due matchpoint e s'arrende a Ruzic

La "neo" azzurra si ferma a un passo dal successo: avanti 5-3 nel terzo set, subisce il veemente ritorno della croata. Avventura finita nel singolare del Masters 1000 romano.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Che peccato. Finisce subito, al primo turno, l’avventura di Tyra Grant nel singolare agli Internazionali d’Italia. La “neo” azzurra lotta per oltre due ore e mezza, infiammando il pubblico del Centrale del Foro Italico. Non è bastato il cuore e non sono bastati neppure alcuni colpi di pregevole fattura per superare la croata Antonia Ruzic, che nella classifica WTA la precede di oltre 200 posizioni. Sconfitta beffarda al terzo set e…arrivederci Roma.

Tyra Grant al Centrale contro Antonia Ruzic

Proveniente dalle qualificazioni, di cinque anni più “vecchia” della 17enne Tyra, la croata occupa infatti la posizione numero 117 nel ranking mondiale: la neo italiana, invece, è la 335ma al mondo ed è entrata in tabellone grazie a una wild card. Nessuna emozione particolare di fronte all’impatto col Centrale per la giovane campionessa dal cuore diviso tra Italia e Stati Uniti: subito pronta, reattiva, impassibile, capace a tratti di infiammare il pubblico – piuttosto numeroso – accorso ad ammirarla.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ottimo avvio di match per Tyra, ma Ruzic reagisce

Molto convincente il primo set della giovane promessa del tennis italiano e mondiale. Autorevole il 6-3 rifilato alla croata, che però ha una buona reazione nella parte iniziale del set successivo. Subito break a favore di Ruzic e cammino che si fa in salita per Tyra. Che lotta, rimane a contatto, ma alla fine deve arrendersi a sua volta sul punteggio di 3-6. Necessario il terzo e decisivo set, col tifo del Centrale che si fa sempre più caloroso nei confronti di Grant.

I matchpoint non sfruttati e la beffa: Tyra Grant è fuori

Il sostegno degli appassionati italiani e il suo talento innato, oltre ai consigli di mamma Cinzia e di Tahiana Garbin dalle tribune, spingono Tyra al break. La vittoria sembra davvero a un passo quando, sul 5-3 a proprio favore, la giovanissima azzurra si porta sul 15-40. Ma a questo punto Ruzic non sbaglia più nulla, piazzando quattro punti in fila, strappando il servizio all’italiana e poi affondando sulle certezze inevitabilmente sgretolate della sua rivale. Vince Ruzic (5-7), a Tyra Grant restano gli applausi e la convinzione che il futuro è dalla sua parte.