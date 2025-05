Roland Garros, Sinner vuole mandare un segnale ad Alcaraz: Musetti per stupire, Paolini può sognare in grande

Ecco i giocatori italiani più attesi al Roland Garros, con Sinner e Paolini tra i favoriti alla vittoria finale, Musetti che vuole sognare in grande e i doppi che vogliono riscattarsi

Andiamo alla scoperta degli italiani e delle italiane più attese al Roland Garros e quali possono essere le loro ambizioni, a partire dalle punte di diamante Jannik Sinner e Jasmine Paolini, passando per un Lorenzo Musetti finalmente maturo e alle coppie d’oro che a Parigi proveranno a migliorare quanto ottenuto la passata stagione.

Sinner vuole la rivincità su Alcaraz

Jannik Sinner non sarà semplicemente l’italiano più atteso, ma IL giocatore più atteso al Roland Garros al pari forse solo del suo rivale Carlos Alcaraz, con tutti gli appassionati che sperano in finale tra i due anche a Parigi dopo quanto successo a Roma. Trattandosi del n°1 al mondo è normale che Jannik sia tra i giocatori più attenzionati all’Open di Francia, ma ad aumentare l’interesse attorno a Sinner ha influito anche la sospensione di tre mesi scaduta in tempo per fargli riprendere un po’ il ritmo partita agli Internazionali d’Italia e la finale contro Carlitos, che ha sollevato alcuni interrogativi nella testa degli appassionati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Interrogativi ai quali Sinner potrebbe dare una risposta proprio al Roland Garros, dove sarà chiamato a invertire la rotta negli scontri diretti contro Alcaraz, il quale ha vinto gli ultimi quattro confronti ufficiali, e dimostrare di essere diventato il migliore al mondo anche sulla terra trionfando a Parigi. Impresa non facile, anche per via dell’ostico tabellone, ma che permetterebbe a Jannik di tenere vive anche le speranze di un clamoroso Grande Slam stagionale.

Paolini per sognare ancora più in grande

Grande attesa anche per Jasmine Paolini, la tennista del momento dopo il doppio trionfo agli Internazionali d’Italia. La crisi di gioco e di risultati accusati da Iga Swiatek hanno reso più che mai imprevedibile l’esito del Roland Garros a livello femminile, con Jas che si candida dunque a essere una delle favorite alla vittoria finale – anche se magari meno della stessa Swiatek o della n°1 Aryna Sabalenka -, come testimonia il titolo vinto in singolare a Roma lasciando appena 5 game in finale alla nuova n°2 Coco Gauff e il fatto che poche altre sappiano esprimersi così bene sulla terra rossa.

Musetti per stupire

Se nella parte alta del tabellone maschile l’italiano più atteso è certamente Sinner, nella parte bassa non può che essere Lorenzo Musetti, che dopo gli ottimi risultati ottenuti nei tre Masters 1000 sulla terra – nei quali è sempre arrivato almeno in semi – si candida a una delle prime alternative ad Alcaraz per arrivare in finale nella sua metà. Al Roland Garros inoltre il carrarino difende solamente i 100 punti del terzo turno perso l’anno scorso contro Novak Djokovic e quindi può puntare a crescere ancora in classifica, anche perché, a differenza di Sinner e Paolini, il suo tabellone è certamente più in discesa.

Errani/Paolini per stupire ancora sulla terra di Parigi

In seguito al WTA 1000 vinto a Doha la coppia azzurra aveva visto il proprio rendimento calare vertiginosamente, il che aveva comportato anche varie eliminazioni nei primi turni dei tornei. L’aria di casa di Roma sembra però aver rivitalizzato Paolini e Sara Errani, tornate ai livelli ai quali ci avevano abituato e pronte per il Roland Garros, dove cercheranno di vendicare la finale persa della passata stagione e replicare quella che resta la loro impresa più grande in coppia, ovvero la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, conquistata proprio sulla terra dell’Open di Francia.

Bolelli/Vavassori per tornare grandi

Anche l’altra coppia d’oro del tennis italiano ha subito una flessione importante dopo l’ottimo inizio di stagione tra finale all’Australian Open e titolo all’ATP 500 di Rotterdam. Ad Amburgo, dove sabato 24 maggio andranno a caccia del titolo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sembrano essersi risollevati però appena in tempo per il Roland Garros, dove rimangono comunque tra i favoriti, vista anche la finale raggiunta la passata edizione.