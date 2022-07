25-07-2022 11:02

L’annuncio era per luglio e così è stato: Eleonora Boi, giornalista sportiva, e Danilo Gallinari, campione di basket e della NBA, si sono uniti in matrimonio nella sua Sardegna in una cornice meravigliosa, attorniati dalle rispettive famiglie, amici e colleghi di campo e non.

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi sposi

Uniti da tempo e genitori della piccola Anastasia, venuta alla luce due anni fa, Eleonora e Danilo hanno deciso di sposarsi in un angolo stupendo della Sardegna assecondando le volontà della sposa, originaria di questa meravigliosa città sarda, Cagliari, e molto legata alla sua terra.

La location del matrimonio

Danilo ed Eleonora vivono stabilmente da anni negli Stati Uniti, trasferendosi di volta in volta in base all’ingaggio di Gallinari – uno dei pochi giocatori italiani ad aver raggiunto l’obiettivo NBA – riuscendo a stabilirsi con serenità e capacità di adattamento nelle diverse metropoli americane, senza però non dimenticare mai l’Italia.

In particolare Eleonora, molto attiva sui social, ha mantenuto viva l’attenzione sulla sua isola, che ha confermato anche per la location del loro matrimonio.

La cornice da favola è quella del Golfo degli Angeli, che ha offerto uno sfondo meraviglioso con tanto di romantico e struggente tramonto sul finire della serata quando la festa, in realtà, sembrava appena iniziata.

Per il ricevimento, gli sposi si sono spostati a Villa d’Orri: antica dimora nobiliare del XVIII secolo, è immersa in un giardino meraviglioso che ha ospitato addobbi floreali ricchissimi, luci coreografiche e una cura certosina nella cura dei dettagli. Impressionante la torta nuziale per l’altezza e le decorazioni floreali, sempre in tema, che hanno colpito gli ospiti che ci hanno regalato degli scatti della creazione notevoli.

L’abito preziosissimo della sposa

Eleonora Boi ha scelto di indossare un abito firmato dalla stilista Alessandra Rinaudo per Pronovias: stretto in vita e impreziosito da un lungo strascico in pizzo molto ricco, che ne svela la preziosa e artigianale ricercatezza delle scelte effettuate e un certo richiamo alle tradizoni locali ma attualizzate. Capelli raccolti in una acconciatura che ha messo ancora di più in risalto, se possibile, la radiosa bellezza della sposa.

Famiglia e ospiti: evento da brividi

In prima fila, la famiglia di Danilo Gallinari ed Eleonora Boi: presente anche la piccola Anastasia, la loro splendida bimba nata appena due anni fa, che è stata intrattenuta dai nonni e dagli amici presenti.

Presenti anche volti noti del mondo del basket: Bogdan Bodnanovic, che ha giocato con lui ad Atlanta, e i compagni di nazionale Luca Vitali e Giuseppe “Peppe” Poeta. Testimoni di un evento incredibile e di una unione coronata da un matrimonio meraviglioso.

VIRGILIO SPORT