Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori19:53

Benvenuti alla diretta di Lazio-Porto, match valido per la quarta giornata della fase a girone unico di Europa League.19:53

La Lazio di Baroni arriva dalla vittoria per 2-1 con il Cagliari, mentre il Porto è reduce dal 4-0 con l'Estoril.19:54

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Mandas - Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares - Guendouzi, Vecino - Tchaouna, Pedro, Zaccagni - Castellanos.19:56

Formazione PORTO (4-2-3-1): Costa - Martim, Djalò, Perez, Moura - Varela, Eustaquio - Namaso, Vieira, Galeno - Samu.19:57

Panchina Lazio: Dele-Bashiru, Dia, Furlanetto, Gila, Isaksen, Lazzari, Pellegrini, Provedel, Rovella.19:58

Panchina Porto: Borges, Claudio Ramos, Franco, Gul, Joao Mario, Mora, Navarro, Nico, Otavio, Pedro, Pepe.20:09

Le scelte di Baroni: c'è Mandas in porta, dietro dal 1' Gigot al fianco di Romagnoli. In mediana gioca Vecino. Riposo per Dia, giocano Tchaouna, Pedro e Zaccagni a supporto di Castellanos.20:11

Le scelte di Bruno: Martim e Moura sulle corsie laterali, Varela ed Eustaquio in mediana. Namaso e Galeno in attacco a supporto di Samu.20:20

La Lazio non ha vinto in nessuno dei quattro incontri contro il Porto (2N, 2P), ed entrambi i precedenti casalinghi contro la squadra portoghese sono finiti in pareggio (0-0 nell’aprile 2003 e 2-2 a febbraio 2022).20:23

La Lazio è rimasta imbattuta nelle sette sfide casalinghe disputate contro formazioni portoghesi nelle competizioni europee: cinque successi e due pareggi contro queste avversarie - con un punteggio aggregato di (15-4).20:23

1' Inizia il primo tempo di LAZIO-PORTO!21:01

4' Partita subito molto nervosa: cartellino giallo per Samuel Gigot.21:05

7' Primo squillo della Lazio con il solito Castellanos: l'argentino va al tiro di destro, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.21:09

10' Si affaccia anche il Porto in avanti con Galeno che tenta il tiro dalla lunga distanza, ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco.21:12

12' Trama interessante di Nuno Tavares: Castellanos arriva sul cross del terzino ex Arsenal, ma non riesce ad appoggiare con precisione per Romagnoli.21:14

15' Cartellino giallo per Daniel Loader21:16

18' Tentativo di destro di Tchaouna, bene il Porto che ribatte con Djalò: bravo il centrale a liberare velocemente.21:21

21' Ancora Lazio in avanti, questa volta con Vecino che arriva a tutta velocità da dietro: l'uruguayano conclude di prima intenzione di destro con la palla che termina di poco fuori a lato.21:26

25' Dopo 25 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede le due squadre in perfetta parità.21:29

28' Cartellino giallo per Mattia Zaccagni.21:29

30' Cartellino giallo per Samu.21:32

33' Clamorosa occasione per il Porto con Vieira che lascia partire un mancino splendido che prima la traversa e poi il palo, con Mandas che non può far altro che osservare. Si salva la Lazio.21:36

36' Ancora Porto pericoloso con una punizione ben battuta da Vieira: Djalò arriva scordinato sul pallone e non riesce a concludere come vorrebbe.21:41

40' Cartellino giallo per Nehuén Pérez.21:47

45' Sono stati concessi 4 minuti di recupero.21:48

45'+1' Cartellino giallo per Tiago Djaló.21:47

45'+4' GOL! LAZIO-Porto 1-0! Rete di Alessio ROMAGNOLI! Calcio d'angolo per Castellanos che di testa trova perfettamente Romagnoli, bravo ad inserirsi e a concludere di prima intenzione battendo il portiere avversario.



Guarda la scheda del giocatore Alessio Romagnoli21:53

45'+5' Finisce il primo tempo di LAZIO-PORTO, decide fin qui la rete di Romagnoli.21:53

Prima frazione molto fisica e sentita: ben 6 ammonizioni dopo 45 minuti, zerto gol e una sola occasione importante, quella con Viera protagonista di una traversa colpita dopo un sinistro davvero splendido. La Lazio si affida soprattutto a Zaccagni e Tavares, ma il Porto si difende con ordine e rischia poco. Nel finale i biancocelesti la sbloccano con la rete di Romagnoli, bravo a concludere di testa e a regalare il momentaneo vantaggio prima dell'intervallo ai suoi.21:52