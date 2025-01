La formazione guidata da Baroni vuole blindare il primo posto in classifica, conteso con l'Athletic Bilbao al momento a pari merito. I biancocelesti sono infatti la "capolista" con 16 punti all'attivo e la possibilità di accedere già stasera agli ottavi di finale anche solo con un pareggio. Meno bene gli spagnoli, fermi in 12ª posizione a quota 10.20:36

In questa Europa League, la Lazio ha vinto cinque delle sei partite giocate. In caso di successo stasera, la formazione romana potrebbe ottenere più di cinque vittorie in Europa per la prima volta dll'Europa League 2017-18 (sette in quel caso).20:39