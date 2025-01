Pagelle di Lazio-Real Sociedad 3-1: Gila, Zaccagni e Castellanos blindano gli ottavi, accorcia Barrenetxea

Fin troppo facile per la squadra di Baroni che si porta in vantaggio dopo 5 minuti e chiude i conti già nel primo tempo. Pesa l'inferiorità numerica dei baschi già dopo mezz'ora.

Poteva essere una trappola ma la Lazio ci mette davvero poco a schivarla. I biancocelesti battono 3-1 la Real Sociedad, centrando in anticipo la qualificazione e confermandosi al primo posto in classifica in Europa League. La gara si sblocca dopo 5 minuti con la rete di Gila. Il resto lo fa l’espulsione di Munoz tra i baschi che dà il via alla goleada completata da Zaccagni e Castellanos. Nel finale gol della bandiera di Barrenetxea.

Le scelte di Baroni e Alguacil

La Lazio fin qui ha disputato una straordinaria Europa League con 5 vittorie e 1 pareggio e il conseguente primo posto in classifica. Nonostante la situazione, Baroni non fa calcoli e si affida al miglior undici possibile al netto di defezioni e indisponibilità. Più complicato, invece, il percorso della Real Sociedad fortemente caratterizzato da alti e bassi. Il 4-3-3 di Algualcil vanta comunque ottime individualità.

Munoz rovina la serata ai baschi

Dopo 5 minuti i biancocelesti passano già in vantaggio. Dopo una serie di sponde il più lesto è Gila che infila alle spalle di Remiro. L’Aquila va vicino al raddoppio con palo colpito ancora una volta dallo spagnolo. A proposito di iberici, la Real Sociedad non sta a guardare ma risponde con il legno di Sucic. Il rosso a Munoz alla mezz’ora cambia però radicalmente i piani della compagine basca. Subito arrivano così il raddoppio di Zaccagni e il tris di Castellanos.

Cambiano gli uomini ma la partita è finita

Nel secondo tempo Alguacil cambia subito tre elementi, rinunciando anche a due calciatori rappresentativi ma deludenti come Kubo, Oyarzabal e Zubimendi. La scelta è proiettata più che altro al campionato, dando per scontata ormai la sconfitta. La partita in effetti non ha più nulla da raccontare, se non la voglia dei nuovi entrati di mettersi in mostra. Ci riesce Barrenetxea seppur tardivamente. Alla fine è comunque 3-1 e qualificazione raggiunta per il team di Baroni.

Top e flop della Lazio

Gila 7,5 Autorevole in difesa, determinato anche in zona gol.

Isaksen 7 Uno dei fattori del match, spina nel fianco dei baschi che costa anche l'espulsione di Munoz.

Zaccagni 7 Timbra il cartellino confermando di essere in grande condizione.

Castellanos 7 Che segni oppure no è quasi indifferente. Classico esempio di giocatore al servizio della squadra nei movimenti e nell'occupazione degli spazi.

Nuno Tavares 7 Solito motorino. Bella la pennellata per il 3-0 del Taty. Peccato per l'infortunio che lo chiama fuori prima della fine del primo tempo.

Mandas 6 Un errorino in avvio, poi ordinaria amministrazione.

Top e flop della Real Sociedad

Barrenetxea 6+ Trova il gol del 3-1, il suo terzo nella competizione.

Oyarzabal 5,5 Qualche sprazzo, l'inferiorità numerica lo lascia però abbandonato al suo destino lì davanti. A fine primo tempo Alguacil lo toglie, come capita anche agli altri calciatori più rappresentativi della squadra.

Zubimendi 5 Il potenziale uomo chiave dei biancoblu. Baroni lo imbriglia e non gli fa toccare palloni.

Kubo 5 Il giapponese è uno dei giocatori più tecnici del gruppo ma finisce anche lui per commettere errori piuttosto banali.

Zubeldia-Aguerd 4,5 La coppia centrale doveva essere il fiore all'occhiello del team basco. Certamente stasera non ne ha dato conferma.

Munoz 4 Grave la seconda ingenuità che gli costa il cartellino rosso dopo appena mezz'ora.