Pagelle Az-Roma 1-0: Dybala ispirato ma impreciso, Hummels è un muro, Dovbyk delude, erroraccio Ndicka

La Roma perde in Olanda: l'Az vince la partita all'80', con la zampata di Parrott. La qualificazione agli ottavi passerà attraverso i playoff, da blindare contro il Francoforte.

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Nel settimo e penultimo impegno della Phase League di Europa League, la Roma esce sconfitta dal campo dell’Az Alkmaar e dovrà accontentarsi dei playoff per sperare di accedere agli ottavi di finale. Gli spareggi, però, dovranno essere blindati giovedì prossimo, all’Olimpico, contro il Francoforte. Poche le emozioni nel primo tempo (un tiro di Dovbyk), la Roma gioca meglio nella ripresa, ma incassa il gol di Parrott al 35′, su una disattenzione collettiva della difesa.

Az Alkmaar-Roma, la chiave della partita

Roma bloccata nel primo tempo. Dybala predica nel deserto, Saelemaekers non ne indovina una e Dovbyk finisce per farsi innervosire dalla marcatura di Goes. È comunque l’ucraino l’unico a farsi vedere al tiro: bisogna attendere il 30’, l’attaccante prende la mira dai 25 metri e calcia rasoterra chiamando Owusu-Oduro alla parata a terra. L’Az è più reattivo, ma preoccupa poco Svilar. L’unico brivido per la Roma, nella prima frazione, lo provoca al 41’ una respinta corta di Ndicka, che premia Meerdink, la cui conclusione sorvola la traversa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A inizio ripresa subito dentro Soulé per l’ammonito Dovbyk. La Roma rientra bene e al 4′, Dybala, servito da una rabona di Angelino, calcia sopra la traversa da centro area. Ai giallorossi, però, mancano la continuità e la cattiveria sotto porta: al 21′, Saelemaekers vede Dybala a centro area, ma l’argentino non riesce a indirizzare il pallone in porta. Ranieri si affida anche a El Shaarawy (al posto di un fumoso Saelemaekers), ma al 31′ la Roma rischia grosso: Paredes sbaglia e sul cross dalla destra, Maikuma si divora l’1-0 di testa.

È il preludio al gol: l’Az spacca in due la difesa della Roma (mal posizionato Ndicka) e con un’azione articolata, Wolfe pesca Parrott a centro area che, tenuto in gioco da Celik, in spaccata fulmina Svilar. La risposta della Roma è un diagonale mancino di Soulé, che esce di mezzo metro. L’ultima speranza si spegne sul sinistro di Dybala, al 94′, che Owusu-Oduro blocca a terra.

Pagelle Roma

Svilar 6 – Inoperoso per 80′, fino al gol di Parrott che gli fa passare il pallone sotto al corpo. Non ha responsabilità.

– Inoperoso per 80′, fino al gol di Parrott che gli fa passare il pallone sotto al corpo. Non ha responsabilità. Celik 5,5 – Tiene bene la posizione e non disdegna di giocare qualche metro più avanti, in soccorso a un Saelemaekers in ombra. Purtroppo per lui tiene in gioco Parrott sul gol dell’Az.

– Tiene bene la posizione e non disdegna di giocare qualche metro più avanti, in soccorso a un Saelemaekers in ombra. Purtroppo per lui tiene in gioco Parrott sul gol dell’Az. Hummels 6,5 – Ci mette spesso una pezza, rimedia un giallo evitabile, ma rimane concentrato. Elegante nell’uscita palla al piede. Sorpreso dall’errore di Ndicka sul gol di Parrott.

– Ci mette spesso una pezza, rimedia un giallo evitabile, ma rimane concentrato. Elegante nell’uscita palla al piede. Sorpreso dall’errore di Ndicka sul gol di Parrott. Ndicka 5 – Argina Meerdink, ma al 41’ gli serve un assist involontario che l’attaccante decide di non sfruttare. Va fuori giri sul gol dell’Az, perde la posizione e gli olandesi ne approfittano. Errore grave.

– Argina Meerdink, ma al 41’ gli serve un assist involontario che l’attaccante decide di non sfruttare. Va fuori giri sul gol dell’Az, perde la posizione e gli olandesi ne approfittano. Errore grave. Angelino 6 – Bloccato, ma attento su Poku nel primo tempo, alza il ritmo nella ripresa: pregevole la rabona per Dybala che quasi vale l’assist per l’1-0.

– Bloccato, ma attento su Poku nel primo tempo, alza il ritmo nella ripresa: pregevole la rabona per Dybala che quasi vale l’assist per l’1-0. Kone 6 – Buono il lavoro in interdizione, tentacolare nell’intercettare palloni pericolosi. Meno reattivo nella ripresa, complice la stanchezza.

– Buono il lavoro in interdizione, tentacolare nell’intercettare palloni pericolosi. Meno reattivo nella ripresa, complice la stanchezza. Paredes 5,5 – Illumina poco il gioco, sbagliando qualche pallone di troppo. Poco lucido nella giocata nella prima frazione, più concentrato nel secondo tempo.

– Illumina poco il gioco, sbagliando qualche pallone di troppo. Poco lucido nella giocata nella prima frazione, più concentrato nel secondo tempo. (40′ st Baldanzi sv ).

). Pisilli 5,5 – Non è sempre preciso nella giocata, attacca lo spazio con più convinzione nella ripresa, ma è spesso irruento.

– Non è sempre preciso nella giocata, attacca lo spazio con più convinzione nella ripresa, ma è spesso irruento. Dybala 6,5 – Fisicamente sta bene e lo dimostra con due, tre giocate delle sue. Uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo, da centravanti sfiora il gol a inizio ripresa. Ci mette l’anima e quasi la pareggia da solo.

– Fisicamente sta bene e lo dimostra con due, tre giocate delle sue. Uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo, da centravanti sfiora il gol a inizio ripresa. Ci mette l’anima e quasi la pareggia da solo. Dovbyk 5 – Francobollato da Goes, a cui rifila una gomitata (con giallo), ci prova alla mezzora dalla distanza. L’unico lampo nel buio. Non rientra in campo nella ripresa.

– Francobollato da Goes, a cui rifila una gomitata (con giallo), ci prova alla mezzora dalla distanza. L’unico lampo nel buio. Non rientra in campo nella ripresa. (1′ st Soulé 6,5 – Approccio importante, entra lui e la Roma inizia a giocare. Ma non basta).

– Approccio importante, entra lui e la Roma inizia a giocare. Ma non basta). Saelemaekers 5 – Troppo timido nella giocata, sbaglia quasi tutto nel primo tempo. Con Soulé e una Roma più vivace sembra rinvigorirsi, ma è un fuoco di paglia.

– Troppo timido nella giocata, sbaglia quasi tutto nel primo tempo. Con Soulé e una Roma più vivace sembra rinvigorirsi, ma è un fuoco di paglia. (29′ st El Shaarawy 6 – Prova a suonare la carica, ma 6′ dopo il suo ingresso la Roma becca gol).

– Prova a suonare la carica, ma 6′ dopo il suo ingresso la Roma becca gol). All. Ranieri 6 – Poco contento dei suoi, nell’intervallo toglie l’evanescente Dovbyk e con Soulé e Dybala non dà punti di riferimento all’Az. Il gol di Parrott è una beffa.

Az Alkmaar, top e flop

Parrott 7 – Entra e fa gol. Letale sotto porta, non si lascia sfuggire l’assist di Wolfe.

– Entra e fa gol. Letale sotto porta, non si lascia sfuggire l’assist di Wolfe. Goes 6,5 – Non fa giocare Dovbyk, lo irretisce e fa ammonire. Marcatura asfissiante che sortisce gli effetti sperati, perché l’ucraino viene sostituito nell’intervallo.

– Non fa giocare Dovbyk, lo irretisce e fa ammonire. Marcatura asfissiante che sortisce gli effetti sperati, perché l’ucraino viene sostituito nell’intervallo. Koopmeiners 6,5 – Il fratellino di Teun, trequartista della Juventus, brilla nel centrocampo biancorosso. Corre tanto, stringe e ricuce gli strappi. Esce stremato intorno all’ora di gioco.

– Il fratellino di Teun, trequartista della Juventus, brilla nel centrocampo biancorosso. Corre tanto, stringe e ricuce gli strappi. Esce stremato intorno all’ora di gioco. Poku 5 – Piuttosto fumoso, senza strafare Angelino lo annulla.

– Piuttosto fumoso, senza strafare Angelino lo annulla. Meerdink 5 – Fa poco, molto poco. E quel poco lo sbaglia (tiraccio alle stelle nel primo tempo). Ammonito, finisce per essere sbranato da Hummels e Ndicka.

Az Alkmaar-Roma, la pagella dell’arbitro Peljto (Bosnia)

Positiva la prova dell’arbitro bosniaco Peljto. Sventola tre gialli nel primo tempo, a Dovbyk, Hummels e Meerdink, tutti sacrosanti. Altre due ammonizioni nella ripresa, a Goes e Pisilli, pure queste giuste. Tiene le redini dell’incontro, al netto di qualche protesta. Voto: 6,5.