Napoli, cessione Raspadori apre a valzer di bomber con Roma e Empoli

Non solo Garnacho: De Laurentiis stregato dai fratelli Esposito: l'Empoli si cautela e la Roma spera di sfruttare la situazione nel giro a tre

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il calciomercato sta per entrare nella fase più calda, quella delle battute finali. Al centro della scena Napoli, Roma ed Empoli, pronti a dar vita a un clamoroso giro di attaccanti. Se lo scontento Raspadori fa gola a Ranieri, De Laurentiis strizza l’occhio a Sebastiano Esposito, con Shomurodov che potrebbe completare il triangolo.

Empoli, dalla Roma è in arrivo Shomurodov

Nelle ultime ore l’Empoli ha intensificato i contatti con la Roma per ottenere in prestito l’attaccante uzbeko Shomurodov, che sta trovando pochissimo spazio nella Capitale. Ma, affinché l’operazione vada in porto, è necessario che i giallorossi si accollino parte dell’ingaggio al calciatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i toscani stanno anche per riscattare Sebastiano Esposito dall’Inter in cambio 5 milioni di euro. Una mossa che consentirebbe al club di Fabrizio Corsi di monetizzare – e tanto – dalla successiva cessione del 22enne di Castellammare di Stabia, già a quota otto gol in campionato. Sul classe 2002 è forte più che mai l’interesse del Napoli.

Napoli, De Laurentiis stregato dai fratelli Esposito

L’eventuale arrivo di Shomurodov in Toscana andrebbe a riempire il vuoto lasciato dall’eventuale partenza di Esposito. È stato proprio il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi, a riferire dell’interesse di ADL per Sebastiano e il fratello minore Francesco Pio, autore di un’ottima stagione in B con lo Spezia.

“Ho parlato con De Laurentiis e mi ha chiesto di due giovani” ha rivelato l’agente, che si è poi sbilanciato: “Sono due calciatori che al presidente e a Manna sono sempre piaciuti. Dopo il gol di Sebastiano all’Inter e la doppietta di Pio, mi ha rinnovato la stima che nutre per i due ragazzi”. Pur essendo in questo momento Garnacho la priorità di Conte e del club campano, non è da escludere l’assalto al gioiello che l’Empoli.

Raspadori ai margini e scontento: c’è la Roma

L’intreccio tra i tre club potrebbe completarsi con la cessione di Raspadori alla Roma. In più di una circostanza Jack ha incassato la fiducia di Conte, ma la realtà dice altro, visto il basso minutaggio riservato all’ex Sassuolo. Impiegato con il contagocce, il 24enne rischia seriamente di perdere la maglia della Nazionale a un anno dal Mondiale.

Ranieri lo accoglierebbe a braccia aperte per rinforzare il reparto offensivo giallorosso e il Napoli – soprattutto se dovesse chiudere l’affare Esposito – non si opporrebbe alla sua cessione al cospetto di un’offerta da circa 20 milioni.