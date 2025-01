Roma, l’idea Allegri per il dopo Ranieri. La rivelazione di Galeone: “Altro che Arabia, l’anno prossimo sarà in Italia”

L’offerta faraonica dell’Al Ahli continua a stuzzicare l’ex allenatore della Juventus che però non ha ancora sciolto le riserve e l’amico Galeone lo spinte verso la panchina dei giallorossi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una lunghissima marcia di avvicinamento, a fine stagione Claudio Ranieri lascerà la panchina della Roma forse proprio per andare a occupare un ruolo da dirigente in casa giallorossa. Nel frattempo è anche lui parte integrante del processo di ricerca del prossimo allenatore, dopo una prima parte di stagione da incubo e troppi errori commessi.

Allegri, la tentazione Arabia Saudita

Massimiliano Allegri prova a resistere alle sirene arabe ma non sarà semplice. L’offerta arrivata dall’Al Ahli è di quelle che farebbero vacillare tutti, con gli emissari del club che sarebbero anche arrivati in Italia per presentare la loro proposta. C’è tempo per decidere visto che il club bianconere per il momento prosegue la sua strada con Matthias Jaissle. Secondo le voci di mercato per convincere Max a portare il suo “cortomuso” in Arabia sul piatto ci sarebbe un’offerta da 20 milioni di euro netti a stagione con contratto biennale.

L’assist di Galeone

Non è un segreto che Giovanni Galeone sia grande amico di Massimiliano Allegri e che nel corso degli ultimi anni abbia svolto per lui anche la mansione di “avvocato difensore” quando sono arrivate critiche eccessive. Ora gli offre una via di fuga, o meglio un assist: “Non credo che Allegri andrà in Arabia nella prossima stagione. Il prossimo anno potrebbe essere di nuovo in Italia, per la Roma ci sono pochi allenatori di alto livello a disposizione che Ranieri potrebbe portare e penso che Allegri possa essere uno di quelli”.

Roma, una scelta da non sbagliare

27 punti fino a questo momento per una Roma al nono posto in classifica. Le attese alla vigilia della stagione erano decisamente diverse ma i giallorossi si sono trovati anche sul baratro della zona retrocessione. La gestione societaria ha lasciato decisamente a desiderare con l’esonero di Daniele De Rossi che ha lasciato tutti di stucco. L’arrivo di Ivan Juric ha complicato ancora di più la situazione con il tecnico ex Torino che sembra non aver avuto un grande impatto con lo spogliatoio. A risolvere la situazione è dunque arrivato Claudio Ranieri che da cuore giallorosso è riuscito a riportare serenità in un ambiente molto complicato.

Ma il lavoro di sor Claudio non è finito né in campo né fuori. Per lui c’è un compito ancora più delicato ed è quello di consegnare le chiavi della squadra giallorossa a un tecnico capace di riportare la Roma tra le prime della classe. L’ipotesi Allegri non è da scartare, c’è chi ha lanciato la suggestione Ancelotti. Ma su tutti c’è da tenere d’occhio quello che impone il bilancio.