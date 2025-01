Allegri va in Arabia? L'Al Ahli esce allo scoperto con una nota ufficiale

Che fine farà l'ex allenatore della Juventus? L'ipotesi di un trasferimento a Gedda è per il momento congelata ma non è detta l'ultima parola

Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri? Nei giorni scorsi si è parlato approfonditamente di un interesse da parte di un club dell’Arabia Saudita nei confronti dell’ex allenatore della Juventus. Nello specifico il riferimento era all’Al Ahli, con la società piuttosto delusa dall’attuale rendimento della squadra. A congelare, però, la presunta trattativa ci hanno pensato gli stessi biancoverdi attraverso un comunicato stampa.

La conferma dell’attuale allenatore

L’Al Ahli, date le tante voci che si sono susseguite in questi giorni, ha pensato di smentire tutto in maniera ufficiale. Ecco cosa recita il comunicato del club arabo nella nota apparsa sui propri canali: “In risposta alle recenti notizie e resoconti dei media, riguardanti lo staff tecnico della prima squadra di calcio, l’Al Ahli Club Company afferma che l’allenatore tedesco Matthias Jaissle continuerà a guidare la squadra come capo allenatore, con il pieno supporto della dirigenza per realizzare le aspirazioni e il futuro del club ambizioni”.

Ma la storia non è finita qui

Tutto finito, quindi? Non proprio perché la stessa società si è affrettata a comunicare che qualsiasi decisione in merito verrà comunicata tempestivamente in modo diretto: “L’Al Ahli Club Company sottolinea che eventuali decisioni relative allo staff tecnico o a questioni amministrative saranno rese note esclusivamente attraverso i canali media ufficiali del club e incoraggia i suoi fedeli fan a fare affidamento su questi canali per notizie accurate, continuando a garantire il loro vitale supporto per la squadra“.

Non cade del tutto l’ipotesi Cioffi-Allegri

Insomma, la conferma di Jaissle sembra solamente temporanea. In Italia si è parlato molto di Gabriele Cioffi nelle vesti di traghettatore fino al termine della stagione, in attesa di inaugurare l’era Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, da sempre scettico sulla possibilità di lavorare all’estero, si sarebbe convinto di accettare anche per non rimanere ancora fermo. Intanto il team di Gedda è quinto in classifica e partecipa alla Champions League asiatica.