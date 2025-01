(61) FEDERICO SERRA (C)

(60) MARCO NAZZARO (C)

(53) LEONARDO DI TOMMASO (C)

(9) PEDRO (C)

(14) TIJJANI NOSLIN (C)

(20) LOUM TCHAOUNA (C)

(34) MARIO GILA (C)

(7) FISAYO DELE-BASHIRU (C)

(50) DIEGO RODRIGUES (C)

(54) GUILHERME BARBOSA (C)

(80) JOÃO VASCONCELOS (C)

(21) RICARDO HORTA (C)

(11) ROGER FERNANDES (C)

(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)

(20) ISMAËL GHARBI (C)

(8) JOÃO MOUTINHO (C)

PREPARTITA

Sporting Braga - Lazio è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Dove vedere Sporting Braga-Lazio di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Sporting Braga-Lazio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 30 gennaio.

Sporting Braga-Lazio verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

