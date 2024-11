Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori18:22

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio e Ludogorets, gara valida per la giornata 5 della fase a gironi di UEFA Europa League 2024-25. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma.18:22

La Lazio è prima in classifica, avendo vinto tutte le quattro partite europee finora disputate, ed è reduce dal successo casalingo contro il Porto (2-1). I biancocelesti vantano il terzo attacco del torneo con 11 gol realizzati – meglio soltanto Ajax (13) e Galatasaray (12) – ma anche la seconda difesa con due reti subite, al pari di Athletic e dietro unicamente all’Ajax (1).18:22

Il Ludogorets è terz’ultimo in classifica (34° posto) con un solo punto all’attivo, frutto del pareggio ottenuto contro il Viktoria Plzen (0-0). Per il resto, la squadra bulgara ha perso tre gare, segnando soltanto un gol – secondo peggior attacco della competizione – e subendone sei. Nel turno precedente, il Ludogorets ha perso in casa contro l’Athletic (1-2).18:22

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si schiera con un modulo 4-2-3-1 formato da: Mandas - Pellegrini, Gigot, Patric, Marusic - Vecino, Guendouzi - Pedro, Dia, Tchaouna - Noslin. All. Baroni. A disposizione: Furlanetto, Provedel - Lazzari, Mario Gila, Milani, Romagnoli - Di Tommaso, Dele-Bashiru, Rovella - Castellanos, Isaksen, Zaccagni.18:23

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Ludogorets risponde invece con un 4-3-1-2 in cui figurano: Bonmann - Son, Almeida, Kurtulus, Witry - Gropper, Naressi, Duarte - Chochev - Rwan Seco, Marcus. All. Jovicevic. A disposizione: Hristov, Padt - Terziev, Verdon - Piotrowski, Yordanov - Camara, Duah, Rusev.18:23

Mister Baroni conferma l’ormai classico 4-2-3-1 biancoceleste, cambiando però qualcosa rispetto all’undici titolare contro il Porto. In attacco rientra Noslin dopo la lunga squalifica, così Castellanos parte dalla panchina. Romagnoli non al meglio, c’è Patric con Gigot al centro della difesa, mentre pure Zaccagni paga qualche problemino fisico e lascia spazio a Dia nei tre a supporto della punta.18:24

Mister Jovicevic cambia qualcosa rispetto al 4-3-3 che ha affrontato il precedente turno. Out Rick e Vidal per squalifica, c’è Kurtulus al posto di Verdon nei quattro di difesa, mentre Rwan Seco avanza in attacco per fare coppia col confermato Marcus. Naressi titolare a centrocampo, insieme a Duarte e Gropper. Dietro alle due punte parte invece Chochev.18:34

Lazio e Ludogorets si sono già affrontati. Il primo doppio confronto tra questi due club risale infatti ai sedicesimi di finale dell'Europa League 2013-14: la formazione bulgara passò il turno vincendo 1-0 a Roma e pareggiando 3-3 in casa.18:34

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dell’Olimpico. A dirigere questo Lazio-Ludogorets sarà Duje Strukan (Croazia), coadiuvato da Bojan Zobenica (Croazia) e Alen Jaksic (Croazia). IV Ufficiale Mario Zebec (Croazia), VAR Christian Dingert (Germania) e AVAR Fedayi San (Svizzera).18:34

1' INIZIA Lazio-Ludogorets, fischio di Strukan e si può partire qui all’Olimpico. Meteo un po' nuvoloso e temperatura di circa 13°. Calcio d’inizio battuto dagli ospiti, che giocano in completo verde. Maglia celeste e calzoni bianchi per i padroni di casa.18:46

2' Subito manovra avvolgente della Lazio, che si sviluppa da un lato all'altro del campo. Marusic prova a concluderla con una girata di testa su cross di Guendouzi, ma il suo tentativo finisce comodo tra le braccia di Bonmann.18:47

3' Il modulo ospite in realtà è un 4-1-4-1 dal baricentro bassissimo, tanto che il club bulgaro è completamente rintanato nella sua trequarti. Pedro e Tchaouna invece molto mobili sul fronte offensivo laziale.18:49

4' Gran chiusura difensiva di Marusic. Son sfonda centralmente su break ospite, trovando però l'opposizione del numero 77 biancoceleste non appena entra in area. 18:50

6' Prima azione insistita del Ludogorets, ma la squadra allenata da Jovicevic fatica totalmente a superare la metà campo in possesso palla. Pressione della Lazio blanda ma già molto efficace. 18:53

8' Tchaouna svaria su tutto il fronte offensivo, agendo spesso per vie centrali e vicino a Noslin, mentre Pedro resta decisamente largo a sinistra. 18:54

9' Ci prova involontariamente Pedro. Grande aggancio sull'out di sinistra, consueto uno contro uno vinto e poi cross morbido. L'intenzione è quella, ma ne nasce un tiro a palombella che sorvola di poco l'incrocio alla sinistra di Bonmann. 18:55

10' 10 minuti giocati qui all'Olimpico, nessuna occasione da gol. Lazio padrona totale del campo, ma Ludogorets che può farle male in contropiede. I biancocelesti devono allora registrare qualcosa in marcatura e nella lettura delle transizioni avversarie. 18:58

12' La Lazio è l'unica squadra col 100% di vittorie in questa Europa League 2024-25, avendo vinto tutte e quattro le gare finora giocate. I biancocelesti non hanno mai raccolto cinque successi consecutivi in alcuna competizione europea.18:57

13' Gioco che comincia a essere un po' frammentato dai fischi - ineccepibili - del direttore di gara, il signor Strukan. Ritmi non altissimi, Ludogorets che adesso prova a imbastire qualche trama offensiva prolungata e ragionata. 18:59

15' Rischia Mandas con un'uscita sulla trequarti a cercare di anticipare un avversario. Ci mette una pezza Vecino, che poi ha qualcosa da ridire ai compagni di difesa. 19:01

17' Altra azione insistita dei biancocelesti, con Tchaouna che raccoglie al limite, avanza un po' e cerca il sinistro. Il giocatore laziale viene però contrastato al momento del tiro e l'azione così sfuma tra le braccia di Bonmann.19:02

19' Lo spartito di questo primo tempo è già chiarissimo: Lazio a fare completamente la partita, Ludogorets rintanato nella sua trequarti ma comunque pronto a creare pericoli in contropiede, visto che la linea difensiva laziale resta altissima. 19:04

21' A terra Pedro dopo un'entrata ruvida di Naressi. Il capitano del Ludogorets patisce un colpo al volto, mentre il numero nove di casa si tiene la gamba sinistra. Entrambi sembrano comunque poter continuare questa partita. 19:06

22' In fase di non possesso, il modulo della squadra bulgara si sostanzia in un 6-2-2 abbastanza anacronistico - per il calcio contemporaneo - ma molto efficace nel contenere le potenzialità offensive degli avversari. 19:08

23' Prima occasione Lazio. Pedro scappa sul filo del fuorigioco, entra in area e scarta Bonamann allargandosi però troppo. Il numero nove accomoda allora per Tchaouna, il quale a sua volta cross al centro a mezza altezza. Noslin impatta male col destro e non inquadra la porta. 19:09

25' Sempre la squadra allenata da Baroni a fare la partita. Pedro punto di riferimento offensivo, Vecino finora uomo-ovunque sul terreno dell'Olimpico. Ludogorets che ci prova solo e soltanto in contropiede. 19:11

26' Stanti le poche emozioni in campo, lo spettacolo si sposta sugli spalti. Curva Nord incessante nel sostenere la Lazio, molto colorito anche il tifo dei circa 200 tifosi del Ludogorets arrivati a Roma. 19:12

27' AMMONITO PELLEGRINI. Marcos prova il break e si vede trattenere per la maglia dal terzino laziale. Nessun dubbio per Strukan nell'estrarre il cartellino. 19:15

28' Pellegrini decisivo in chiusura. Ripartenza veloce degli ospiti, con Gigot che buca l'anticipo e spalanca il corridoio agli avversari. Rwan Seco scappa sulla sinistra, entra in area e cerca al centro un compagno con un cross rasoterra, trovando invece la bella diagonale del terzino laziale. 19:15