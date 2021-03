La meravigliosa parabola di Bianca Gascoigne e di suo padre Paul

Come una fenice, ecco riapparire con il suo sorriso coinvolgente e la sua incredibile e prorompente fisicità Bianca Gascoigne. Trentaquattro anni, un passato da modella e aspirante cantante, oggi imprenditrice vanta un certo talento per i social: la primogenita di Paul Gascoigne, naufrago l’edizione 2021 dell’Isola, stupisce ancora adesso e si culla in un mondo ricostruito sulle ceneri delle difficoltà paterne e del suo passato. Bianca è la primogenita dell’ex calciatore della Lazio che è stata adottata da Paul all’epoca della storia con la mamma Sheryl, sua ex moglie.

Bianca Gascoigne in collegamento a Live – Non è la d’Urso

Un grande amore li ha uniti e ha spinto Gascoigne a consolidare anche attraverso questo gesto concreto la loro famiglia, che si è arricchita con altri due figli. Bianca è adulta, ma non ha dimenticato le difficoltà e i momenti controversi che hanno segnato l’esistenza di Paul e le conseguenze sulla sua relazione e i ragazzi. Bianca ha deciso semplicemente di trascurarli, anche in questa intervista concessa a Live – Non è la d’Urso per tracciare un ritratto gioioso e allegro di suo padre, preferendo Gazza a Gascoigne.

Le parole di Bianca Gascoigne per papà Paul

“Io e mio padre? Ambedue amiamo divertirci, ridere, fare tanti scherzi. Siamo più amici ora che in passato perch ci basiamo sul divertimento, sullo stare insieme”, ha detto Bianca.

“Gli ho mandato un messaggino quando ho saputo che stava facendo la quarantena. E poi c’era il problema della quarantena, del coronavirus e non ci siamo sentiti come avrei voluto”, ha aggiunto.

E ha tenuto a evidenziare le qualità di boyscout del papà, rinato con una sana educazione alla vita e a quella serenità che, anche nella sua biografia, sembra averlo trascurato, visti i traumi infantili narrati e che lo hanno reso insicuro e autodistruttivo: “Sono così felice, sono convinta che cambierà la vita di mio padre. Lui ama pescare, si divertirà e divertirà gli altri. Lui è la persona che darà il risultato per cui avete investito. Vi farà divertire tantissimo!”

VIRGILIO SPORT | 22-03-2021 17:28