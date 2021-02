Lazio, Gascoigne all'Isola dei Famosi: "Porterei la Curva Nord e... Mourinho"

Paul Gascoigne sarà il protagonista dell’Isola dei Famosi, il celebre reality show di Mediaset in onda dal 12 marzo. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore della Lazio ha rivelato chi porterebbe insieme a lui in Honduras: “Pensavo a una vacanza, ma quando ho visto il format, ho capito che non sarà così. Porterei sull’Isola mio padre. E poi tutta la curva Nord della Lazio. Ho adorato quei tifosi. Quando vedo le partite della Lazio, mi tornano in mente i cori. Porterei con me anche Mourinho. Personaggio e uomo fantastico. Una volta ci siamo incontrati e gli ho detto ‘Che piacere conoscere lo Special One’. Lui mi ha risposto: ‘Lo Special One sei tu’. Con lui sarebbe un’esperienza incredibile, ha grande personalità”.

La vita di Gascoigne è stata turbolenta da sempre, specialmente dopo l’addio al calcio: “La mia vita non ha segreti. Ho commesso i miei errori, sono affondato e sono riemerso. Ora vorrei essermi messo il peggio alle spalle, trovare pace. Il calcio è stato la mia vita. Mi ha dato molto, mi ha fatto vivere momenti irripetibili, mi ha salvato da situazioni complicate. E’ un pezzo fondamentale della mia esistenza”.

OMNISPORT | 27-02-2021 14:15