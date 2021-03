Gascoigne all'Isola: "Una volta portai uno struzzo in campo"

All’Isola dei Famosi, l’ex Lazio Paul Gascoigne ha raccontato alcuni aneddoti di quando era calciatore. Un giorno, ai tempi del Tottenham, portò uno struzzo in campo e disse al tecnico: “Hey Mister, ti ho portato un nuovo giocatore”. Poi ha rivelato: “I problemi sono arrivati quando è finito l’allenamento, non riuscivo a prenderlo. Quando sono riuscito ad acchiapparlo ho detto: “È veloce ma non segna gol”. Così l’ho riportato al suo proprietario”.

Agli altri concorrenti ha raccontato anche di aver “sequestrato” un bus. In quell’occasione Gascoigne cacciò l’autista: “Ho fatto scendere l’autista, gli ho detto che avrei guidato io. Dentro c’erano sessanta passeggeri, iniziammo tutti a cantare. Fu bellissimo”.

OMNISPORT | 21-03-2021 14:46