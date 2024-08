Ancora un lutto nel mondo del wrestling: è morto Sid Justice, leggenda heel degli Anni 90

All'età di 63 anni è scomparso il gigante Sidney Raymmond Eudy, noto con i ringname di Sid Justice e Sid Vicious: indimenticabile il suo tradimento a Hulk Hogan.

Il mondo del wrestling piange la scomparsa di Sid Justice, uno degli ‘heel’ di punta degli Anni 90 con il celebre tradimento ai danni di Hulk Hogan nella Royal Rumble del 1992. Il gigante di West Memphis si è spento all’età di 63 anni.

Lutto nel wrestling: è morta la leggenda Sid Justice

A dare la notizia della morte di Sidney Raymmond Eudy – questo il vero nome di Sid Justice – è stato il figlio Gunner attraverso un post sui social. “Era un uomo forte, gentile e amorevole, ci mancherà tanto” ha scritto. Il lottatore era da tempo malato di cancro, ma non ne aveva mai parlato pubblicamente, per cui l’annuncio della sua scomparsa ha sconvolto gli appassionati del wrestling. Conosciuto sul ring anche come Sid Vicious, Sycho Sid e Sid, è approdato nell’allora WWF (oggi WWE, ndr) nel 1991, arbitrando il main event di Summerslam in cui erano protagonisti in coppia Hulk Hogan e Ultimate Warrior. In precedenza aveva già lottato per la WCW come membro dei Four Horsemen, stable ‘agli ordini’ del mito Ric Flair.

La carriera, i titoli e la rivalità con Hulk Hogan

Dopo Summerslam, il gigante alto 206 centimetri sembrava destinato a una carriera da ‘face’ grazie all’alleanza stretta con Hulk Hogan. Invece, alla Royal Rumble dell’anno successivo lo switch a ‘heel’ che poi andò a caratterizzare il suo personaggio. In quella circostanza Sid Justice eliminò Hogan dalla rissa reale, mentre quest’ultimo era a sua volta a impegnato a eliminare Ric Flair. Il suo mentore si vendicò consentendo al Nature Boy di conquistare il suo primo titolo in WWF. Nell’arco della sua carriera tra le varie federazioni ha vinto due volte il WCW World Heavyweight Championship e una il WCW United States Heavyweight Championship, mentre nella WWF ha indossato in due circostanze la cintura di World Heavyweight Championship.

Sid Justice, i tifosi e quel drammatico incidente sul ring

Pur essendo un cattivo, ha potuto spesso contare sul sostegno del pubblico. Capitò nella Royal Rumble vinta da Flair e poi passata alla storia, ma anche quando successivamente si ruppe il sodalizio con Shawn Michaels, altro mito della WWE. Oltre alle grandi rivalità e alla sua mossa finale (una devastante powerbomb), Sid Justice è ricordato anche per un terribile infortunio verificatosi sul ring nel 2001, mentre tentava l’assalto alla cintura detenuta da Scott Steiner in WCW. Sid atterrò male dopo un salto dal paletto subendo la rottura scomposta di tibia e perone sinistri. In tv decisero di non mandare in onda il replay perché le immagini erano da brividi. Nonostante i medici gli avessero detto che non avrebbe più potuto correre, dopo quasi quatto anni Eudy tornò a combattere in una federazione minore.