Svolta epocale: UFC e WWE si fondono

C’è aria di svolta nel mondo dell’intrattenimento del ring, con la prossima fusione tra UFC e WWE: in futuro potremmo assistere a match tra star come Jones e John Cena. È stato firmato un accordo miliardario per la creazione di una nuova società quotata in borsa: la Endeavor Group Holding, proprietaria del brand UFC, possederà il 51% delle azioni della neonata società, mentre gli attuali azionisti WWE deterranno il restante 49%. Sui social, McGregor ha commentato così l’incredibile fusione: “Inevitabile”.

Il Ceo di Endeavor Ariel Emanuel ha dichiarato: “Questa è una rara opportunità per creare un puro spettacolo globale di sport ed intrattenimento dal vivo costruito per dove è diretto il settore. Siamo fiduciosi che Endeavor possa offrire un valore aggiunto significativo per gli azionisti riunendo UFC e WWE”.

Il presidente della WWE Vincent K. McMahon concorda: “Dato l’incredibile lavoro che Ari ed Endeavor hanno svolto per far crescere il marchio UFC – quasi raddoppiando le sue entrate negli ultimi sette anni – e l’immenso successo che abbiamo già avuto collaborando con il loro team in una serie di iniziative, credo che questo è senza dubbio il miglior risultato per i nostri azionisti e le altre parti coinvolte. Insieme, saremo una potenza di oltre 21 miliardi di dollari di sport e intrattenimento dal vivo con una base di fan collettiva di oltre un miliardo di persone e un’entusiasmante opportunità di crescita”.

McMahon continua: “La nuova società sarà ben posizionata per massimizzare il valore dei nostri diritti media combinati, migliorare la monetizzazione delle sponsorizzazioni, sviluppare nuove forme di contenuti e dividere altre fusioni e acquisizioni strategiche per rafforzare ulteriormente la nostra solida scuderia di marchi. Io, insieme all’attuale team di gestione della WWE, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Ari e i team di Endeavour e UFC per portare le attività al livello successivo”.