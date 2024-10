Una vittoria e una sconfitta il bilancio fino a qui per il Brugge di Hayen, che nella scorsa giornata ha battuto per 1-0 lo Strum Graz. In campionato la squadra belga è reduce da una vittoria e due pareggi, e occupa attualmente il terzo posto in classifica a pari punti con il Gent18:02

Un solo punto in due gare per il Milan, che ha incontrato le due avversarie più ostiche del suo percorso. Davanti al proprio pubblico i rossoneri puntano a conquistare i primi tre punti europei della stagione dando seguito alla vittoria in campionato contro l'Udinese17:58

PREPARTITA

Milan-Bruges è una partita valevole per la terza giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-25. Dopo le prime due partite il Milan è 0 punti a causa della brutte sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen; il Bruges è invece a 3 punti per la vittoria esterna ottenuta nell’ultimo turno disputato contro gli austriaci dello Sturm Graz.

Arbitro di Milan-Bruges è il tedesco Felix Zwayer coadiuvato dai guardalinee Robert Kempter e Christian Dietz e dal quarto ufficiale Florian Badstübner. La partita si gioca allo stadio San Siro di Milano, fischio di inizio ore 18.45.

La partita è molto delicata per il Milan che dopo il pessimo avvio deve fare risultato per togliersi dal fondo classifica. Fonseca dovrebbe prevedere una difesa a quattro con Royal-Gabbia-Tomori-Theo; in mediana Fofana-Reijnders a cucire il gioco per le tre mezzepunte Pulisic-Loftus-Leao che cercheranno di innescare Morata là davanti. Il Bruges dovrebbe invece rispondere in modo pressoché identico provando a far mucchio a centrocampo per evitare di innescare i fantasisti rossoneri. Attenzione al greco Tzolis che potrebbe essere la variante tattica dei belgi.

Probabili formazioni Milan-Bruges

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

BRUGES (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla. All. Hayen



Dove vedere Milan-Bruges in diretta TV e streaming

Milan-Bruges è trasmessa in esclusiva su Sky