Internazionali d'Italia: Musetti di lusso, battuto Tiafoe

L'azzurro ha vinto nella prosecuzione del match interrotto ieri per maltempo. Già stasera affronterà Tsitsipas

16-05-2023 15:28

Lorenzo Musetti gioca una gran partita a accede agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, battendo Frances Tiafoe in tre set. La partita era stata interrotta ieri per pioggia, ma l’azzurro era già avanti di un break nel terzo set. Oggi ha completato l’opera, tenendo sempre il servizio e togliendolo proprio all’ultimo game all’americano per il 6-3 conclusivo. Gli altri due set erano terminati 5-7, 6-4. Per Musetti oggi è giorno di straordinari: già in serata, infatti, dovrà vedersela con il greco Tsitsipas che, a sua volta, oggi ha completato l’opera contro un combattivo Lorenzo Sonego.

Ieri, il match aveva visto Musetti e Tiafoe vincere un set a testa, con il nostro tennista costretto a rincorrere. Sulle ali dell’entusiasmo per il secondo parziale portato a casa, Musetti ha fatto subito il break nel terzo sotto una pioggia già battente. Ha tenuto il servizio e ha perso il terzo game prima della sospensione definitiva.

Oggi è partito fortissimo, ancora concentrato l’azzurro e ha vinto a 0 il servizio per il 3-1. Stessa musica, ma al contrario, nel game successivo con Tiafoe ancora attaccato alla partita. Altro game a 0, questa volta per Musetti, per il 4-2. A questo punto la grande occasione, non sfruttata, su servizio dello statunitense: tre palle break per il nostro. Annullate però dall’avversario. Poteva esserci un momento di demoralizzazione, invece Lorenzo ha lottato ancora: servizio tenuto a 15 e 5-3. Con Tiafoe nell’angolo, a questo punto: 0-30 e poi 15-40. Nessuna tremarella in questa circostanza per l’italiano, che al secondo match point sfrutta un regalo a rete da parte del tennista Usa e si qualifica.

Musetti nel match ha lasciato 3 volte il servizio, ma ha messo a segno 9 ace e ha ottenuto il 67 per cento dei punti quando ha servito la prima (74 per cento delle volte). Tiafoe ha ottenuto il 69 per cento dei punti sulla prima, ma solo il 42 per cento con la seconda, cosa che ha pesato non poco nell’economia del match.