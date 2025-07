Nel pre-gara, in sala stampa dove si è tenuta la conferenza della vigilia, Soncin ha speso parole intense e intrise di fiducia per il gruppo Azzurro: “Siamo qui per scrivere la storia. Dovremo essere efficaci quando avremo il pallone, e colpire nei momenti giusti. Siamo seconde per tiri in porta e miglior difesa dopo la Spagna. Abbiamo tutto per emozionare ancora”.