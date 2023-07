Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri: l’amore ai tempi del Mondiale, tra fusi orari e sogni di medaglie

Ross e Greg: la scherma, il nuoto e lo scherzo del destino che ha incrociato le rispettive competizioni mondiali tra Milano e Fukuoka. Coppia consolidata e vincente, sono un simbolo forte dello sport italiano

25-07-2023 10:20

Milano-Roma in quattro ore, ci vuole tanto, tanto cuore

cantano i Pinguini Tattici Nucleari. Già, ma per percorrere Milano e Fukuoka allora quanto ci vuole? Distanze siderali che lo sport ha frapposto in mezzo a Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, la cui estate è segnata dai rispettivi campionati mondiali, appunto distribuito su una distanza che più ampia non potrebbe essere.

Rossella e Gregorio tra Milano e Fukuoka

Rossella a Milano, dove l’estate invero sembra essersi dimenticata di tornare (per ora grandine e vento la fanno da padroni). Gregorio in Giappone, pronto a confermarsi ai vertici del nuoto, come in buona misura già accaduto nelle prime gare in acque libere, dalle quali ha riportato a casa un argento nella 5 km e un oro nella staffetta mista 4×1500.

Ma adesso arrivano le gare in vasca e Greg dovrà dare il massimo per portar via metalli preziosi sia negli 800, sia negli amari 1500. Magari con una carica in più: Rossella nelle stesse ore si giocherà l’oro nella gara individuale, per poi provare a inseguire con le ragazze della Spada l’oro a squadre. E mettere piede sull’aereo che condurrà a Parigi, vero obiettivo nemmeno troppo velato dei mondiali casalinghi milanesi.

La coppia d’oro dello sport italiano: due anni insieme

La coppia regina dello sport azzurro si è preparata a dovere per questa estate tanto “impegnata”, anche se poi dividersi per le gare non è una grande novità. Da quando hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento, cioè subito dopo i giochi di Tokyo, i due hanno dimostrato di saper convivere serenamente con le luci dei riflettori.

Entrambi hanno ritrovato stando l’uno accanto all’altra la voglia di vivere e condividere una storia allegra e spensierata: Paltrinieri veniva da un lungo fidanzamento con la compaesana Letizia Ruoli, Rossella dalla storia con il collega di Greg, vale a dire Luca Dotto, anch’essa durata parecchio tempo.

Hanno messo casa all’Eur

Insieme però hanno trovato quell’equilibrio che evidentemente loro mancava, e che non l’ha distolti dalle dovute attenzioni date alle rispettive discipline. Hanno messo su casa all’Eur, a Roma, anche se sono i primi ad ammettere che è spesso e volentieri vuota o a metà. Perché gli impegni per entrambi non mancano, e di aerei da prendere ce ne sono sempre fin troppi.

Fusi orari e ore febbrili

Questa settimana si preannuncia decisamente impegnativa tra sveglie, fusi orari e incastri. Rossella nei giorni scorsi non si è persa una sola gara dell’amato Greg, costretta però a fare le ore piccole davanti alla tv.

Certamente avrà dato una sbirciata anche alle batterie degli 800, che hanno visto il fidanzato qualificarsi per la finale con il settimo tempo (le fatiche delle gare di fondo si fanno sentire: l’eterno rivale Wellbrook non è riuscito a entrare tra i primi 8!).

Gli appuntamenti con la storia

La Fiamingo però oggi ha già il suo primo appuntamento con la storia: in mattinata scatterà il mondiale della spada femminile, sperando che il pomeriggio porti consiglio e… medaglie.

Poi domani (13 ore italiane) la finale degli 800 a Fukuoka potrebbe regalare altre gioia in casa Paltrinieri, auspicando un meraviglioso ticket di metalli sull’asse Italia-Giappone. Dopotutto a Greg la terra del Sol Levante ha ridato l’amore (galeotta fu l’olimpiade… prima “maledetta” per la mononucleosi, poi “benedetta” per le due medaglie e il colpo di fulmine…) e adesso sente di dover dare indietro qualcosa.

Di spazio nella valigia ne aveva lasciato per portar via nuove medaglie, e adesso anche la vetrina dell’Eur dovrà essere rimessa a posto. Se poi anche Rossella dovesse centrare i suoi obiettivi, allora forse servirà proprio un’altra credenza dove mostrare i gioielli di famiglia.

Sognando una famiglia (in Sicilia?)

Chissà se un giorno quelle medaglie prenderanno un altro aereo, finendo nella meravigliosa terra di Sicilia. Dove la love story tra due degli sportivi italiani più conosciuti e apprezzati dell’ultimo decennio è cominciata, complice un post di Rossella (con le freccine rasta) nel quale si mostrava abbracciata a Greg in barca.

Perché il sogno di Fiamingo è di tornare a vivere in Sicilia, e a Greg (originario di Carpi) la prospettiva non sembra affatto dispiacere. Intanto questa sarà l’ultima settimana da vivere a distanza, prima di concedersi nuovamente una bella vacanza. E perché no, cominciare a pensare di mettere su famiglia: con un simile dna, nuovi campioni potrebbero affacciarsi alla porta. Già, ma chi lo sceglie lo sport dei bambini?…