La spadista siciliana si racconta a “Giochi di Gloria” trasmissione in onda su SportU2, parla della sua nuova vita romana, nelle Olimpiadi che si è lasciata alle spalle ma anche di quella che verrà.

24-04-2023 10:40

Rossella Fiamingo è una delle spadiste italiane più forti di sempre. Classe 1991, il suo palmares parla per lei e racconta, fra gli altri, di due ori olimpici, uno individuale e uno a squadre, due titoli mondiali individuali e ben 10 medaglie nelle rassegne iridate.

A “Giochi di Gloria” si è lasciata andare raccontando un po’ il suo momento ed i suoi obiettivi, ma anche il cambiamento che sta affrontando la scherma.

“Dopo 24 anni di Sicilia e di allenamenti nella mia terra, mi sono trasferita a Roma da settembre ed ho iniziato ad allenarmi nella palestra Giulio Verne con Massimo Ferrarese, da una settimana, invece, mi sono spostata nella palestra della polizia, qui ho ritrovato tante mie compagne ed un bellissimo clima, dopo un periodo di adattamento devo dire che ora sto bene”.

Poi sulla scherma: “C’è in atto un processo di globalizzazione, è impressionante la quantità di nazioni che sta emergendo in questo sport, basti pensare che ai mondiali giovanili l’Egitto era sul podio e le isole Vergini hanno preso le stesse medaglie della Francia”.

Quanto alle Olimpiadi: “A Londra ero la più giovane spadista nella storia italiana, Rio è indimenticabile per le medaglie, Tokyo invece, tamponi a parte, indimenticabile perché c’era Greg (Paltrinieri, suo fidanzato)”. “Per Parigi la qualificazione è tutt’altro che scontata, con questo cambio di regole non sarà facile, la competitività è alta ma se continuiamo su questa strada sono certa che ce la faremo”.