Serie B, Salernitana-Frosinone: sfida spartiacque per la salvezza

Le due formazioni sono retrocesse dalla Serie A lo scorso maggio e combattono con le unghie e con i denti per evitare il doppio salto all'indietro

Campani e ciociari si affrontano in una domenica che potrebbe diventare decisiva per l’immediato futuro delle due squadre

Una sfida spartiacque. Campani e ciociari si affrontano in una domenica che potrebbe diventare decisiva per l’immediato futuro delle due squadre Salernitana e Frosinone non versano certo in condizioni di classifica particolarmente brillanti. Il calcio d’inizio del match della 27° giornata di Serie B è previsto per le 17.15 di domenica 23 febbraio nella cornice dello stadio Arechi.

I campani stazionano al terz’ultimo posto con 25 punti all’attivo: 6 successi, 13 sconfitte e 7 pareggi. Cerri e compagni vantano lo score di 25 reti realizzate contro le 36 subite (differenza -11). D’altro canto, il team gialloazzurro di punti ne ha 23 (due in meno quindi dei diretti avversari).

Per il sodalizio ciociaro soltanto 4 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte. Sono 21 i gol messi a segno dai canarini, 38 invece quelle incassate (differenza -17). Nel turno precedente scivolone esterno per i ragazzi di mister Roberto Breda, subentrato di recente a Colantuono, in casa della Carrarese per 3-2.

Il Frosinone, che in settimana ha annunciato l’arrivo del nuovo tecnico Bianco al posto di Leandro Greco (che a sua volta aveva sostituito Vincenzo Vivarini), arriva dal pari 1-1 interno allo stadio Stirpe contro la Reggiana.

Il valore delle rose delle due formazioni

Eccoci all’analisi delle due rose. La truppa campana conta 30 calciatori, di cui 13 di nazionalità estera, con un’età media pari a 25,7. Il valore complessivo del team è di 29,75 milioni di euro. Transfermarkt ci informa che il saldo del calciomercato per i granata segna un +18,80 milioni. Sul fronte marcatori la Salernitana vanta 4 giocatori con 4 marcature: Daniele Verde (ex della gara), Simy, Roberto Soriano, Alberto Cerri.

Leggermente inferiore il valore totale della compagine dei ciociari che toccano quota 25,90 milioni di euro. La squadra canarina è formata da 35 elementi, di cui 15 stranieri, con età media di 24,8 anni. Il top scorer dei ciociari è l’attaccante Giuseppe Ambrosino con 3 gol. Due reti invece per Riccardo Marchizza, Giorgi Kvernadze, Anthony Partipilo e Filippo Distefano.

Diamo i numeri: le prestazioni di Salernitana e Frosinone

Sforniamo ora qualche stuzzicante statistica grazie all’ausilio dei dati Opta. Il primo dato che analizziamo è quello della percentuale realizzativa Gol/tiri: 10,37% per la Salernitana, 8,79% per il Frosinone. I ciociari gridano maggior vendetta contro la sfortuna per i 13 legni colpiti fino ad ora (tra pali e traverse), mentre quelli colpiti dai campani sono 8. I granata però mostrano un grado di imprecisione più elevato rispetto alla diretta avversaria. Sono infatti 3343 le palle perse da Caligara e soci, mentre ammontano a 1121 quelle recuperate.

Diversamente i gialloazzurri hanno perso il controllo del pallone, quindi della fase di possesso, in 3169 circostanze riuscendo al contrario a riconquistare 1105 palloni. Per quanto concerne il possesso palla attivo, la Salernitana mostra una media del 53%, mentre il Frosinone registra un 47%.

Insomma, due gruppi in difficoltà in cerca di nuova linfa. Lo spettro della retrocessione in Serie C non è così distante. Per tutti questi motivi la sfida dell’Arechi scriverà gran parte della storia di questa complessa annata. Arbitro della contesa Luca Massimi della sezione di Termoli. L’incontro di domenica pomeriggio verrà trasmesso in modalità free su DAZN e anche sul nuovo canale Prime Video LaB Channel.

La proprietà della Salernitana

“Pensiamo a fare una programmazione che ci permetta di tornare in due o tre anni in Serie A. Ora mi sento molto più maturo e molto più pronto nella gestione di una squadra di calcio. Sono decisamente più bravo di qualche anno fa”, queste le ferme parole di Danilo Iervolino che di fatto smentisce categoricamente le ipotesi di un disimpegno nel controllo del club.

Il proprietario dell’Università telematica Pegaso, uno dei più importanti atenei online in Italia, ad inizio 2022 ha rilevato le quote dell’US Salernitana dal trustee che aveva gestito le sorti della società granata al termine del comando del tandem Lotito-Mezzaroma.

Qualche stagione esaltante e al tempo stesso sofferta in A, ma poi la dolorosa retrocessione in cadetteria che forse ha smorzato qualche entusiasmo in città. Salerno e i salernitani, però, meritano una squadra che sappia esaltare l’inconfondibile calore della curva Siberiano.

L’equilibrio di bilancio del Frosinone

Ugualmente le cose per i canarini ciociari in questa stagione non stanno andando bene sul campo, ma dal 2003 la gestione societaria targata Maurizio Stirpe ha sempre brillato sotto vari aspetti. L’equilibrio di bilancio non ha mai lasciato spazio a spese folli, soprattutto a cavallo delle buone apparizioni (3 nello specifico) del Frosinone in Serie A.

Il ruolo di vicepresidente di Confindustria con delega al Lavoro e alle Relazioni Industriali è indubbiamente l’abito perfetto per il patron che capeggia la multinazionale Prima Sole Components S.p.A., ubicata a Torrice non lontano dal capoluogo. L’azienda è leader nel settore componentistica in plastica per auto, moto ed elettrodomestici.

Lo stadio di proprietà, intitolato al papà Benito, è certamente il fiore all’occhiello della sua presidenza. Un’arena da 16500 posti rara nel panorama calcistico del Belpaese.

Salernitana-Frosinone, come vederla in tv

Il match tra Salernitana e Frosinone è in programma domenica 23 febbraio alle ore 17.15 allo Stadio Arechi e sarà offerto in modalità totalmente gratuita su DAZN anche agli utenti non abbonati. Il match sarà visibile anche LaB Channel Prime Video,