Serie B, occhi su Spezia-Catanzaro: programma, orari e tv della 27esima giornata

Samp-Sassuolo inaugura il 27° turno di Serie B. Domani il Pisa ospita la Juve Stabia, domenica tocca allo Spezia contro un Catanzaro in salute

La 27^ giornata del campionato di Serie B si apre questa sera con l’anticipo Sampdoria-Sassuolo. Domani si giocano altre 5 gare, tra cui Pisa-Juve Stabia e Cremonese-Cesena. Domenica il programma si chiude con gli ultimi 4 incontri, il più importante è Spezia-Catanzaro.

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Le partite del campionato di Serie B 2024-25, compresi playoff e playout, sono tramesse in diretta, in esclusiva, su DAZN. Sarà possibile seguire gli incontri attivando l’app su una smart TV, accedendo dalla sezione dedicata su SkyQ o collegando dispositivi come PlayStation, Xbox o TIMVISION Box.

È altrettanto possibile seguire i match in streaming attraverso il servizio attivo sul sito web di DAZN e sulla app disponibile gratuitamente su smartphone e tablet, scaricandola da App Store o Google Play. Una volta sottoscritto l’abbonamento ed effettuato il login sarà sufficiente selezionare la partita. Non è possibile accedere allo streaming di DAZN tramite Sky Go o l’app Sky.

Serie B, 27^ giornata: l’anticipo

Il Sassuolo capolista, di scena a Marassi contro la Sampdoria, inaugura la 27^ giornata del campionato di Serie B. Emiliani in fuga verso il ritorno in massima serie: +7 sul Pisa secondo e +11 sulla terza posizione occupata dallo Spezia. La Sampdoria, reduce dallo stop a Bolzano conto il Sudtirol dopo due vittorie di fila, ha bisogno di punti salvezza: finisse oggi il campionato si giocherebbe la permanenza in cadetteria attraverso i playout.

Serie B, 27^ giornata: le gare del sabato

Domani pomeriggio, la scena se la prende il Pisa, che conoscerà già il risultato del Sassuolo prima di affrontare la Juve Stabia. I nerazzurri di Inzaghi hanno frenato nelle ultime due giornate conquistando un solo punto, mentre i campani sono in ascesa con 3 vittorie in 4 turni e il 4° posto a vista.

Promette emozioni anche Cremonese-Cesena. Gli uomini di Stroppa devono tenere il passo delle inseguitrici Catanzaro e Juve Stabia, distanti appena 2 lunghezze, mentre il Cesena cerca conferme in zona playoff dopo aver ottenuto 4 punti nelle ultime 2 uscite. Sarà a disposizione di Stroppa, Franco Vazquez, per il quale il giudice sportivo ha richiesto un supplemento di indagini dopo le presunte frasi razziste rivolte a Dorval, calciatore del Bari nell’ultimo incontro di campionato.

Alle ore 15 si giocano Cittadella-Modena (scontro diretto tra due squadre a metà tra gli spareggi promozione e le sabbie mobili della classifica), Mantova-Bari (virgiliani in fase calante – 2 punti in 4 giornate -, pugliesi in ripresa) e Reggiana-Carrarese (emiliani ai margini della zona calda, toscani reduci dal prezioso successo contro la Salernitana dopo 4 stop di fila).

Serie B, 27^ giornata: le gare della domenica

Domenica le attenzioni sono rivolte al big-match Spezia-Catanzaro. Liguri al 3° posto, staccati di 4 lunghezze dal Pisa, ma col freno a mano tirato negli ultimi 180’ (solo 2 punti). Gli ospiti, quinti in coabitazione con la Juve Stabia, sono reduci da 8 risultati utili consecutivi e nelle ultime 20 giornate ne hanno persa soltanto una: proprio contro lo Spezia, nella gara di andata (0-1).

Alle ore 15 si giocano Brescia-Sudtirol (rondinelle a passo lento nell’ultimo periodo, altoatesini in poderosa risalita con Castori in panchina) e il derby del Sud Cosenza-Palermo (silani ultimi e a 7 punti dai playout, rosanero a secco di vittorie da 4 giornate e al momento fuori dalla zona playoff). Chiude il programma della 27^ giornata il posticipo delle 17.15, lo scontro salvezza Salernitana-Frosinone (i ciociari presentano Paolo Bianco in panchina, dopo l’esonero di Greco).

Serie B, 27^ giornata: gli orari

Di seguito il programma completo della 27^ giornata del campionato di Serie B e gli orari di inizio degli incontri: