Bari-Cremonese, Dorval lascia il campo in lacrime. Longo accusa Vazquez: “Ha usato frasi razziste”

Il tecnico dei galletti a fine gara ha raccontato che il suo giocatore è uscito dal terreno di gioco visibilmente provato per gli insulti dell’argentino

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Si torna a parlare di razzismo nel calcio italiano, stavolta il palcoscenico è quello della serie B: il tecnico del Bari Moreno Longo ha raccontato che il suo giocatore Mehdi Dorval è uscito dal campo in lacrime per gli insulti razzisti da parte dell’argentino della Cremonese Franco Vazquez.

Razzismo, Dorval del Bari in lacrime per gli insulti di Vazquez

Suona di nuovo l’allarme razzismo nel calcio italiano, stavolta l’episodio sotto accusa sarebbe avvenuto in serie B, nella gara tra Bari e Cremonese, finita 1-1: ospiti in vantaggio nella ripresa con Valoti, padroni di casa che agguantano il pareggio al 93’ grazie ad un autogol di Bianchetti propiziato da una discesa di Mehdi Dorval. E proprio Dorval, algerino di passaporto francese, sarebbe stato vittima di pesanti insulti razzisti da parte di un giocatore della Cremonese, l’argentino Franco Vazquez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bari-Cremonese, l’accusa di Longo a Vazquez

A denunciare Vasquez a fine gara è stato il tecnico del Bari Moreno Longo, che non ha usato mezze parole per raccontare quello che era capitato a Dorval: “È uscito in lacrime dopo essere stato chiamato ancora una volta neg… di m…”, l’accusa del tecnico, poi confermata anche da un altro giocatore del Bari, Ahmad Benali. “A fine partita stava piangendo, queste cose non sono concepibili”, ha detto il trequartista libico.

Razzismo contro Dorval, il precedente con la Reggiana

Longo poco dopo ha rincarato la dose, puntando il dito contro Vasquez e ricordando che per Dorval non si è trattato del primo episodio di razzismo, “A fine gara c’è stata questa offesa ricevuta da parte di Vazquez – ha aggiunto Longo -. Nel 2025 il razzismo non si può accettare, bisogna evitare certi atteggiamenti e queste cose vanno sottolineate. Siamo tutti vicini al ragazzo perché non è la prima volta che questi episodi lo riguardano”. Lo scorso 12 gennaio, infatti, il match tra Reggiana e Bari era stata sospesa per 7 minuti alla fine del primo tempo proprio per insulti razzisti a Dorval.

Caso Dorval, la replica della Cremonese

La Cremonese, dal canto suo, non ha preso posizione in via ufficiale sulla vicenda, così come Vasquez che non ha fornito commenti. Per i grigiorossi ha parlato il tecnico Giovanni Stroppa: “Non ero in campo. Mi è stato riferito di una fase concitata: spero non si sia trattato di qualcosa di grave, nel caso sarei il primo a esserne dispiaciuto. Soprattutto se fosse coinvolto un ragazzo che è molto diverso da così”, ha dichiarato l’allenatore dei lombardi riferendosi al suo giocatore.