Bari, De Laurentiis tratta con gruppo Usa: primo step per la cessione?

Niente sceicco, il futuro del Bari potrebbe essere a stelle e strisce. Un gruppo di Los Angeles pronto a entrare in società: la strategia di Adl

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Questa volta qualcosa si muove sul serio. Altro che Kuwait, il futuro del Bari potrebbe essere a stelle e strisce. Già, le ultime 24 ore nel capoluogo pugliese sono state roventi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i De Laurentiis hanno aperto a un gruppo americano, gettando le basi per la futura cessione del club.

Bari, De Laurentiis sta trattando con un gruppo Usa

È il Quotidiano di Puglia a fare il punto di una situazione che non è affatto nuova. Sì, perché la famiglia De Laurentiis avrebbe avviato i colloqui con un gruppo americano con sede a Los Angeles già a partire dalla scorsa estate, quando in realtà era emersa la notizia dell’interessamento da parte dello sceicco del Kuwait Malik Al-Hamoud Al-Sabah.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In realtà, ci fu un incontro e nulla più, come poi spiegato lo scorso novembre dal patron Luigi De Laurentiis: “Tutto è finito dopo l’incontro in estate. È stata creata una soap opera, senza che ci fosse nulla di concreto”. A quanto pare, però, i contatti con il gruppo statunitense sono invece andati avanti.

Il Bari agli americani? Un ingresso graduale

Qual è il gruppo interessato così tanto al Bari? Al momento è tutto ancora top secret, al contrario – però – sembra chiara la strategia dei De Laurentiis.

La proprietà del club biancorossa sarebbe disposta ad accogliere un nuovo partner in società con una quota tra il 30 e il 40%, gettando così le basi per la cessione del pacchetto completo solo una volta centrata la promozione nella massima serie, anche in virtù della regola sulla multiproprietà. Come riferisce sempre il Quotidiano di Puglia, l’obiettivo è che l’annuncio possa essere dato già entro la fine di questo campionato.

Il progetto Bari e la strategia dei De Laurentiis

Dopo aver sfiorato la promozione al primo anno in B, con la finale playoff persa all’ultimo istante contro il Cagliari, il progetto Bari ha subito una brusca frenata in quanto a risultati. E il feeling con la piazza è ormai da tempo ai minimi termini, con i tifosi che puntano il dito contro la famiglia De Laurentiis.

Insomma, l’esperienza trionfale al timone del Napoli non è stata ripetuta al San Nicola. Dalle voci che si rincorrono, un ruolo decisivo nei colloqui con i possibili investitori di Los Angeles lo sta giocando la politica barese, anche se per la cessione definitiva del club bisognerà tagliare prima il traguardo promozione. Questo perché un club di Serie A ha molto più appeal e, dunque, consentirebbe ai De Laurentiis di rientrare degli investimenti fin qui sostenuti.