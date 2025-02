Serie B, il Palermo sfiora il colpaccio ma non fa i conti con lo Spezia. E la Cremonese torna a vincere

Ultimi match della 25esima giornata di Serie B: il Palermo in casa dello Spezia accarezza il colpo grosso, ma i liguri conquistano il pareggio. Frenata per il Sudtirol, la Cremonese torna al successo

La 25esima giornata di Serie B si è chiusa oggi con le ultime quattro partite del turno (compresa Juve Stabia-Bari delle 17:15). Nel primo pomeriggio l’atteso match tra Spezia e Palermo, con i liguri che in casa inizialmente si sono fatti sorprendere dai rosanero con le di Ranocchia e Brunori): la squadra di Dionisi sembra destinata ad imporre uno stop alla cavalcata degli uomini di D’Angelo. Ma questi ultimi lanciano il cuore oltre l’ostacolo e costringono i rivali al pareggio con le reti sul filo di lana di Pio Esposito e di Aurelio.

Negli altri match, il Sudtirol non coglie l’opportunità di iniziare a schiodarsi dalla zona retrocessione, cadendo in casa della Cremonese, la quale avvicina un pochino di più lo Spezia terzo in classifica, confermandosi quarta ma -9 dai liguri. Il Cesena, infine, vince in casa della Reggiana con un gol di Saric.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Palermo si illude, lo Spezia non si arrende: finisce 2-2

L’arrembante Spezia subisce lo svantaggio nel primo tempo del match in casa contro il Palermo, e che svantaggio visto che i liguri vengono gelati dall’incredibile gol di Ranocchia a circa trenta secondi dal fischio di inizio. Il centrocampista riceve palla da Diakite, realizza il tunnel ai danni di un difensore e col sinistro beffa Chichizola. Ripresosi dallo shock, lo Spezia prova ad ottenere il pareggio con il tiro di Pio Esposito che va a finire però sulla traversa.

Verso la prima mezzora di gioco, il tecnico degli spezzini D’Angelo perde inoltre le staffe per un gol annullato ai suoi (realizzato da Mateju): rabbia rientrata poi grazie anche all’intervento del collega di panchina Dionisi. Nella ripresa il Palermo raddoppia con Brunori al 72′ nonostante i tentativi dei padroni di casa di ribaltare il match. Solo nel recupero del secondo tempo lo Spezia mette a segno un tentativo di ricucire le distanze con il gol della bandiera realizzato da Pio Esposito. E l’imprese riesce, visto che in una partita che sembrava avesse un destino già scritto Aurelio al quinto minuto di recupero sigla il gol del 2-2.

De Luca con una doppietta spegne le illusioni del Sudtirol

Non si mette benissimo per un Sudtirol in cerca di riscatto dalle retrovie della classifica nel primo tempo allo Zini di Cremona. Senza grossi scossoni di sorta, i padroni di casa conquistano il vantaggio grazie a Vandeputte, dissipando la possibilità del raddoppio con Pickel. Per i rivali, Odogwu avvicina il Sudtirol al pareggio. Pari che arriva al 59′, con il diagonale firmato da Davi. Tuttavia al 76′ De Luca di testa riporta in superiorità di risultato la Cremonese, blindando il risultato sul secondo minuto di recupero.

Al Cesena basta la rete di Saric per avere la meglio sulla Reggiana

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Reggiana-Cesena: nulla di travolgente a livello spettacolare e di azioni pericolose, ma molto equilibrio in campo. Il match si sblocca poi al 57′ con la rete di sinistro di Saric su assist di Bastoni. Nonostante i granata siano stati più arrembanti a livello generale ed efficaci in termini di difensivi con le notevoli parate di Bardi, alla fine le sorti del match non cambiano.

Serie B, 25esima giornata: il programma

Di seguito, il programma completo della 25esima giornata di Serie B:

Brescia-Salernitana 0-0

Cosenza-Carrarese 1-0

Frosinone-Catanzaro 1-1

Mantova-Sassuolo 0-3

Pisa-Cittadella 0-1

Sampdoria-Modena 1-0

Cremonese-Südtirol 3-1

Reggiana-Cesena 0-1

Spezia-Palermo 1-2

Juve Stabia-Bari domenica 9 febbraio ore 17:15

Classifica Serie B 2024/25