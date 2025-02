Serie B, apre Sudtirol-Spezia: i big-match, gli orari e dove vederli in tv

Il 28esimo turno del campionato di Serie B si apre stasera al Druso. Domani l'importante sfida tra Sassuolo e Pisa. Il turno si chiuderà con Bari-Samp

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Torna la Serie B con la 28esima giornata. Il turno si apre con Südtirol-Spezia, mentre i riflettori sono puntati sul big match tra Sassuolo e Pisa, sfida al vertice tra la prima e la seconda della classe. La giornata si chiuderà lunedì con il posticipo tra Bari e Sampdoria.

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Serie B 2024-25, compresi playoff e playout, saranno tramesse in diretta in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire le gare attivando l’app su una smart TV, accedere dalla sezione dedicata su SkyQ o collegare dispositivi cone PlayStation, Xbox o TIMVISION Box.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sarà possibile seguire i match anche i streaming con il servizio attivo sul sito web di DAZN e sull’app, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet tramite App Store o Google Play. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà sufficiente selezionare la partita per godersi il match. Non è possibile accedere allo streaming di DAZN tramite Sky Go o l’app Sky.

(abbonati qui a Dazn)

28esima giornata: i big-match

Il turno si apre con l’anticipo tra Südtirol e Spezia, sfida cruciale per la lotta salvezza da un lato e la corsa alla promozione dall’altro. I bolzanini hanno la permanenza in categoria a portata di mano, ma dovranno evitare passi falsi pesanti. I liguri, invece, hanno un’occasione preziosa: con lo scontro diretto tra Sassuolo e Pisa, un successo permetterebbe loro di avvicinarsi a una delle due concorrenti per la promozione diretta.

Proprio la sfida del Mapei tra prima e seconda in classifica è il big match di giornata: solo cinque punti separano le due squadre, e in caso di vittoria i neroverdi potrebbero allungare a +8 in un rush finale decisivo per la promozione. Punti pesanti in palio anche tra Juve Stabia e Cittadella: le Vespe inseguono l’accesso diretto alle semifinali playoff, distante solo tre lunghezze, mentre i veneti sono a un solo punto dalla zona playout e cercano ossigeno per la salvezza.

Scontro diretto anche tra Frosinone e Mantova, fondamentale nella corsa per evitare la retrocessione. A chiudere il turno sarà la sfida del San Nicola tra Bari e Sampdoria.

Serie B, 28esima giornata: il programma

Di seguito, il programma completo e gli orari della 28esima giornata di Serie B: