Emil Audero, la porta del Palermo ha trovato un MVP

L'estremo difensore è approdato in rosanero lo scorso 3 febbraio ed è già un fattore decisivo della risalita in classifica

Clean sheet, tre parate decisive e tanta sicurezza tra i pali, Emil Audero Mulyadi, il portiere del Palermo, è l’MVP della 27° giornata della Serie BKT 2024-2025

La squillante vittoria per 3-0 ottenuta dal Palermo al San Vito Luigi Marulla di Cosenza è arrivata, anche, grazie alle parate di Emil Audero Mulyaldi. In particolare, grazie alle tre parate decisive con il risultato ancora in bilico. Risultato finale che, forse, anche per questo fattore, non dice a pieno la verità sull’andamento della partita.

Con i padroni di casa che hanno messo più volte in difficoltà la retroguardia rosanero. E con la squadra di Dionisi che è riuscita a prendere il largo solo dopo aver sbloccato il risultato grazie al gol di Pierozzi poi bissato da Brunori su rigore e cesellato dal primo gol su azione di Pohjanpalo.

I 3 punti conquistati in Calabria sono stati una vera e propria boccata di ossigeno per i siciliani (reduci da numerose prestazioni negative) per continuare la rincorsa ai playoff, obiettivo dal quale al momento sarebbero esclusi. Il Palermo infatti è nono in classifica con 35 punti ed è staccato di due lunghezze da Bari e Cesena, appaiate al settimo posto.

Emil Audero MVP di giornata

Pesano sulla classifica alcune lacune difensive dei palermitani, che sono costate molti punti e che sono state evidenziate anche nella gara di ieri, dove soprattutto grazie ai sopracitati interventi di Emil Audero sono riusciti ad arrivare al 90′ con la porta inviolata.

Porta inviolata che è valsa ad Audero il titolo di MVP della 27° Giornata della Serie BKT con la motivazione di aver “evitato due gol in questo turno rispetto a quelli che avrebbe dovuto subire secondo il modello degli Expected Goals on Target Conceded (xGoT: 2.19; gol subiti: 0), meglio di qualsiasi altro portiere in questo turno del campionato cadetto”.

L’occasione Palermo

Fonte: Insstagram Emil Audero

Il portiere di origine indonesiana è arrivato in Sicilia nel mercato di gennaio in prestito dal Como, dove aveva faticato a trovare spazio nella prima parte di stagione. Dionisi gli ha dato immediatamente fiducia, schierandolo titolare nelle ultime 3 partite di campionato.

Il classe ’97 ha risposto presente, mettendo a referto già 13 parate importanti, 8 delle quali sono arrivate riuscendo a trattenere il pallone. L’estremo difensore scuola Juventus si è reso protagonista anche di due salvataggi sul tiro dalla distanza, mentre sono 9 le conclusioni avversarie respinte arrivate all’interno dell’area di rigore.

Audero è anche dotato di un buon piede e lo dimostrano i 15 rilanci e i 28 passaggi lunghi che hanno trovato liberi i suoi compagni, gesto tecnico fondamentale nel calcio di oggi per un portiere. Inoltre, è molto abile ad anticipare gli attaccanti avversari, come certificato dai 33 palloni recuperati

La carriera di Emil Audero



Emil Audero Mulyadi è nato Mataram da padre indonesiano e madre italiana il 18 gennaio 1997. Nel 1998, all’età di un anno, si è trasferito a Cumiana centro di meno di 8.000 abitanti nella Città Metropolitana di Torino. È cresciuto calcisticamente nel Cumiana Calcio, la squadra della sua città.

Inizialmente gioca come giocatore di movimento, per poi essere impiegato tra i pali dall’età di 9 anni. Nel 2008 all’età di 11 anni entra nel settore giovanile della Juventus, dove rimane fino al 2019 e dove esordisce, dopo 61 panchine, in Serie A il 27 maggio 2017 in occasione dell’ultimo turno del torneo nella partita vinta dai bianconeri per 2-1 sul campo del Bologna.

Dopo un anno, trascorso in prestito in Serie B con il Venezia, passa alla Sampdoria, dove gioca per cinque stagioni, dal 2018 al 2013, diventando un pilastro della squadra blucerchiata. Dopo una breve parentesi come dodicesimo all’Inter nel 2024 passa al Como dove però trova poco spazio e da dove approda in prestito al Palermo, club in cui, come accennato, è già risultato decisivo.

Come evidenzia il portale ufficiale della Lega B “Dallo scorso 9 febbraio, solo Francesco Bardi (75%) vanta una percentuale di parate migliore di Emil Audero (73%) tra i portieri che hanno effettuato più di 10 parate considerando le ultime tre giornate di campionato”

Il valore di mercato

Il suo attuale valore di mercato è di circa 4.7 milioni di euro, un valore leggermente inferiore rispetto ai 6 milioni di euro spesi dal Como per assicurarsi le sue prestazioni. Il massimo valore risale al 2018 quando la Sampdoria versò 20 milioni alla Juventus per assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore.

Il nuovo portiere del Palermo sembra quindi aver già inciso sulla tenuta difensiva della squadra siciliana e questo sarà un aspetto fondamentale per continuare la rincorsa alla qualificazione per la post season, obiettivo che non può essere assolutamente mancato visti i grandi investimenti della società rosanero per riconquistare la Serie A.