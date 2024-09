Cagliari, Augello e il pappagallo scomparso: il piccolo Timmy ritrovato dopo l'appello in un gruppo Facebook

Disavventura a lieto fine per il terzino rossoblu e per la sua compagna: l'amato pappagallo cenerino, volato via dopo un'acquazzone, è stato ritrovato. Festa grande sui social.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sul web e sui social le battutine e i doppi sensi sull’uccello smarrito si sono sprecati. La verità è che Tommaso Augello e la sua compagna hanno vissuto davvero lunghe ore d’angoscia. Timmy, l’amato pappagallo cenerino che da un po’ fa compagnia all’esterno del Cagliari e alla sua partner, due sere fa era sparito nel nulla. Letteralmente volato via, senza lasciare alcuna traccia. Una vera sciagura, visto che il piccolo pappagallo era abituato alla vita “di casa”, assolutamente impreparato a cavarsela da solo in natura. La corsa contro il tempo è scattata subito. E, per fortuna, Timmy è stato ritrovato.

Pappagallo smarrito, l’appello di Augello sui social

Due sere fa Augello, terzino sinistro nato a Milano il 30 agosto 1994, cresciuto nelle giovanili del Cimiano e poi passato al Pontisola, alla Giana Erminio, allo Spezia, alla Sampdoria e – dal 2023 – al Cagliari, ha pubblicato un post allarmante in un gruppo di amici degli animali del Cagliaritano, “Sos Animali Quartu-Cagliari e dintorni”: “Buonasera a tutti! Questa sera, intorno alle ore 20, ho smarrito il mio pappagallo cenerino nella zona di Margine rosso, lato mare. Il pappagallo si chiama Timmy, ha un anello identificativo. Sarà sicuramente spaventato e difficilmente si farà avvicinare. Vi sarei davvero grata se, qualora lo vedeste, mi contattaste al mio numero di cellulare. Vi ringrazio”.

Cagliari, mobilitazione per ritrovare il piccolo Timmy

Un messaggio scritto con tutta probabilità dalla compagna, ma attraverso il profilo del terzino del Cagliari. E in breve in tanti si sono mobilitati per cercare di ritrovare il cenerino. “Risponde a fischi o al suo nome?”, la domanda di una utente seguita dall‘invito a distribuire volantini cartacei in zona con la foto del volatile. “Grazie, potrebbe rispondere a qualche fischio”, la risposta del calciatore e della sua compagna. Un’altra utente ha suggerito di fare un giro di ricerca vicino agli alberi da frutto della zona: molto probabilmente Timmy si sarebbe unito a qualche altro pappagallo della zona.

Augello, sospiro di sollievo: “Timmy è stato ritrovato”

Per fortuna, il giorno dopo, l’accorato appello per ritrovare Timmy è stato sostituito da una foto di Augello sorridente con la compagnia e con Timmy: il pappagallo, infatti, è stato ritrovato. “Buonasera a tutti! Timmy è stato ritrovato! Grazie a tutti!!!”, il messaggio di ringraziamento del calciatore del Cagliari, con tanto di foto che testimoniano la gioia e l’emozione per l’amico tornato a far parte della casa e della famiglia. Una disavventura a lieto fine, ma soprattutto uno spavento che Augello, la sua compagna e soprattutto…Timmy non potranno fare a meno di ricordare a lungo.