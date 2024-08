Cagliari-Como, moviola: Si rivede Di Bello, prima annulla gol poi fa infuriare i sardi

La prova dell’arbitro brindisino all’Unipol Domus nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto pugliese ha ammonito quattro giocatori

Reduce da una stagione horror, culminata nella pessima prova in Lazio-Milan che gli costò un lungo stop, Di Bello – la scelta per Cagliari-Como – ha lunga esperienza (161 gare in A) ma nella passata stagione è stato costretto a fare parecchio purgatorio in serie B dopo la sospensione, rientrando a fischiare nella massima serie solo a fine stagione e per una gara di terza fascia come Salernitana-Verona. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto brindisino alla Unipol Domus.

I precedenti di Di Bello con Cagliari e Como

In passato per Di Bello ben 19 direzioni col Cagliari con 3 vittorie (Venezia in casa per i play off 22/23 per 2-1, in casa con il Bologna 1-0 20-21, Napoli 19/20 0-1), 4 pareggi e ben 12 sconfitte. Con il Como 3 precedenti con 2 vittorie e 1 sconfitta.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Scarpa e Cipriani con Bonacina IV uomo, Gariglio al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: 11′ Braunoder, 16′ Prati, 41′ Moreno, 63′ Marin.

Cagliari-Como, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 3′ Strefezza alza il pallone e serve Cutrone, che va subito all’imbucata per Belotti: l’ex Toro, a tu per tu con Scuffet, calcia sul primo palo e gonfia la rete. Ma la posizione di partenza è irregolare, confermato anche dal Var il fuorigioco. Al 12′ giallo per Braunoeder, che ha commesso un fallo all’altezza del centrocampo. Al 16′ seconda ammonizione, è per Prati autore di un fallo su Strefezza. Al 41′ duro intervento in scivolata ai danni di Paulo Azzi, ammonito Alberto Moreno. Al 63′ ammonito Marin dopo una trattenuta vistosa su Cerri proprio sotto gli occhi di Di Bello. Al 78′ Lapadula calcia basso col sinistro, Reina respinge quasi d’istinto, poi Barba la tocca verso il proprio portiere che è costretto a bloccarla con le mani sulla riga di porta. Di Bello non reputa come volontario il retropassaggio del difensore comasco e il gioco prosegue tra i fischi del pubblico di casa. Al 96′ scontro aereo tra Nico Paz e Deiola in area di rigore. Il capitano rossoblu rimane a terra dolorante tra le proteste vibranti del pubblico e c’è il silent-check del VAR. Tutto regolare: si gioca e Cagliari-Como finisce 1-1.