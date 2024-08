Serie A, Cagliari-Como 1-1: Piccoli illude, Cutrone fa esultare Fabregas

Primo punto in Serie A per l'allenatore spagnolo. Luvumbo incontenibile, Dossena decisivo con l'assist dell'ex. Male le difese

Un gol per tempo, un punto a testa: Cagliari-Como è finita 1-1. Il primo punto in Serie A da allenatore per Fabregas, reduce dal ko per 3-0 in trasferta contro la Juve, coincide con il secondo casalingo di fila per gli uomini di Nicola: altro pari dopo lo 0-0 con la Roma. Sul finire del primo tempo (44′) ha sbloccato il risultato Piccoli, in avvio di ripresa (53′) ci ha pensato Cutrone a ripristinare l’equilibrio nel punteggio.

Cagliari-Como, le curiosità

Cagliari e Como sono tornate e sfidarsi in Serie A dopo 42 anni e 151 giorni. La settima sfida tra sardi e lombardi in massima Serie ha portato al secondo pareggio negli scontri diretti, comandati dai lombardi con tre successi contro i due della compagine sarda. Il 14 maggio 2022, Cutrone aveva realizzato il suo ventesimo e ultimo gol in Serie A prima di scendere di categoria: Salernitana-Empoli 1-1, sulla panchina dei granata c’era Nicola. Conto in sospeso.

Cagliari-Como, la chiave della partita

Le sbavature fatali delle difese di Como e Cagliari sono state determinanti sia per sbloccare il risultato sia per ristabilire la parità. Errori non marginali su cui lavorare perché nella corsa per la salvezza, soprattutto negli scontri diretti, non limitarli al massimo vorrebbe dire lasciare per strada punti preziosi.

Cagliari, top e flop

Luvumbo 7: Il migliore in campo. Quando parte palla al piede son dolori per la difesa del Como. Reina e il palo gli negano la gioia del gol. Semina il panico sulla fascia destra lariana.

Il migliore in campo. Quando parte palla al piede son dolori per la difesa del Como. Reina e il palo gli negano la gioia del gol. Semina il panico sulla fascia destra lariana. Piccoli 6,5: Terzo tempo e colpo di testa ad anticipare Reina per l’1-0 Cagliari. Al posto giusto nel momento giusto. Dopo il gol in Coppa Italia alla Carrarese arriva il primo timbro in campionato con la maglia rossoblù.

Terzo tempo e colpo di testa ad anticipare Reina per l’1-0 Cagliari. Al posto giusto nel momento giusto. Dopo il gol in Coppa Italia alla Carrarese arriva il primo timbro in campionato con la maglia rossoblù. Prati 6,5: Scodella un gran pallone in area di rigore: è l’inizio dell’azione che regala l’1-0 al Cagliari. Fosforo, geometrie e piedi buoni nel cuore del centrocampo di Nicola.

Scodella un gran pallone in area di rigore: è l’inizio dell’azione che regala l’1-0 al Cagliari. Fosforo, geometrie e piedi buoni nel cuore del centrocampo di Nicola. Luperto 6: Perfetta la torre aerea che permette a Piccoli di segnare. Dà sicurezze in una difesa che di tanto in tanto si perde in un bicchier d’acqua.

Perfetta la torre aerea che permette a Piccoli di segnare. Dà sicurezze in una difesa che di tanto in tanto si perde in un bicchier d’acqua. Mina 5: Passivo sul calcio d’angolo calciato da Strefezza. Dossena lo sovrasta e firma l’assist per Cutrone.

Passivo sul calcio d’angolo calciato da Strefezza. Dossena lo sovrasta e firma l’assist per Cutrone. Zappa 5: Si perde Cutrone, che ringrazia e fa secco Scuffet. Poco prima aveva già rischiato titubando su un disimpegno agevole.

Como, le pagelle

Cutrone 7: Ci prova nel primo tempo con un tiro facile preda di Scuffet, ci riesce nella ripresa aggredendo una palla fatta sanguinosamente passare da Mina e Zappa. Poi corre a festeggiare con Fabregas.

Ci prova nel primo tempo con un tiro facile preda di Scuffet, ci riesce nella ripresa aggredendo una palla fatta sanguinosamente passare da Mina e Zappa. Poi corre a festeggiare con Fabregas. Dossena 6,5: Ha regalato gioie ai tifosi del Cagliari con i suoi colpi di testa, ma ora gioca nel Como e la sua sponda aerea manda in porta Cutrone dando un dispiacere ai suoi vecchi supporter. Esce tra i fischi.

Ha regalato gioie ai tifosi del Cagliari con i suoi colpi di testa, ma ora gioca nel Como e la sua sponda aerea manda in porta Cutrone dando un dispiacere ai suoi vecchi supporter. Esce tra i fischi. Reina 6: Non impeccabile nell’uscita su Piccoli, che fa 1-0. Pasticcia nella ripresa respingendo male su Lapadula e salvandosi affannosamente. Nel primo tempo, però, una sua gran parata evita un gol di Luvumbo. Esperienza al servizio della causa.

Non impeccabile nell’uscita su Piccoli, che fa 1-0. Pasticcia nella ripresa respingendo male su Lapadula e salvandosi affannosamente. Nel primo tempo, però, una sua gran parata evita un gol di Luvumbo. Esperienza al servizio della causa. Belotti 5: Evanescente, mai servito a dovere ma piuttosto abulico.

Evanescente, mai servito a dovere ma piuttosto abulico. Barba 5: Erroraccio nella marcatura su Piccoli, che manda fuori giri Reina e permette al Cagliari di passare in vantaggio.

Erroraccio nella marcatura su Piccoli, che manda fuori giri Reina e permette al Cagliari di passare in vantaggio. Braunöder 5: In grande difficoltà. Un giallo e poco più. Sostituito all’intervallo.

Cagliari-Como, la pagella dell’arbitro

Cagliari-Como è stata diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Mattia Scarpa e Cipriani. Quarto ufficiale Bonacina. Al VAR Gariglio, al suo fianco Paganessi. Gestione dei cartellini equilibrata, sventolati quando il dialogo non basta. Voto 6.5.

Il tabellino di Cagliari-Como

Il tabellino.

CAGLIARI-COMO 1-1

MARCATORI: pt 44′ Piccoli; st 8′ Cutrone.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina (21′ st Palomino), Luperto; Azzi, Marin, Prati (15′ st Adopo), Deiola, Augello (35′ st Obert); Luvumbo (21′ st Luvumbo), Piccoli (35′ st Pavoletti). A disp.: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Viola, Jankto, Wieteska, Pereiro, Kingstone, Felici. All.: Nicola.

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Dossena (44′ st Goldaniga), Barba, Moreno; Strefezza, Braunoder (1′ st Perrone), Mazzitelli (22′ st Sergi Roberto), Da Cunha (11′ st Paz); Cutrone, Belotti (11′ st Cerri). A disp.: Audero, Vigorito, Sala, Gabrielloni, Jasim, Fadera, Elgelhardt. All.: Fabregas.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

NOTE: Ammoniti: Braunoder (CA), Prati (CO), Moreno (CO), Marin (CA). Angoli: 5-6. Recupero tempo: pt 3′, st 6′.