90'+8' Di Bello fischia la fine del match. Cagliari-Como termina 1-1.20:28

90'+7' Si gioca e si andrà oltre i sei minuti di recupero concessi in precedenza.20:28

90'+6' Qualche protesta cagliaritana dopo uno scontro aereo tra Nico Paz e Deiola in area di rigore. Il capitano rossoblu rimane a terra dolorante e c'è il silent-check del VAR.20:27

90'+5' Punizione per il Cagliari dopo una spinta di Cerri su Zappa giudicata come fallosa da Di Bello. Salgono tutti i rossoblu in area avversaria.20:26

90'+4' Fallo in attacco di Lapadula, punizione per il Como che si riversa nella metà campo avversaria.20:25

90'+3' OCCASIONE COMO! Numero di Nico Paz che salta netto Palomino sulla sinistra e disegna un traversone basso in area piccola che Cerri riesce solo a sfiorare sul secondo palo.20:24

90'+3' Torre di Cerri in area cagliaritana, Scuffet è reattivo e si fionda sulla sfera anticipando tutti.20:23

90'+1' OCCASIONE COMO! Cerri si divora il 2-1 dopo un servizio perfetto di Strefezza dalla destra, palla spedita alle stelle da due passi. L'attaccante ospite era però molto probabilmente in fuorigioco.20:22

90'+1' Cerri intanto si rialza e riprende il proprio posto al centro dell'attacco lariano.20:21

90' Sei minuti di recupero.20:21

89' Nico Paz scucchiaia al limite dell'area per Cerri che sbatte addosso a Scuffet in uscita e cade malamente a terra. Gioco fermo per permettere i soccorsi all'attaccante ospite.20:20

89' Sostituzione Como: fuori Alberto Dossena, dentro Edoardo Goldaniga.20:19

88' Strefezza fa secco Zappa e prova il servizio per Cutrone in area, Di Bello ferma tutto per fuorigioco del numero 10 lariano.20:18

86' Marin calcia violento col destro dalla distanza, Reina blocca centralmente in due tempi anticipando Lapadula.20:16

85' Spallate e controspallate tra Zappa e Alberto Moreno, Di Bello assegna calcio di punizione per il Como su segnalazione dell'assistente.20:15

81' Sostituzione Cagliari: esce anche Roberto Piccoli, al suo posto dentro Leonardo Pavoletti.20:12

81' Sostituzione Cagliari: fuori Tommaso Augello, dentro Adam Obert.20:11

80' Cross dalla destra di Iovine, troppo alto per tutti e rimessa laterale per il Cagliari dalla parte opposta.20:11

79' Strefezza ha spazio in area avversaria e prova il destro, Palomino devia in corner.20:09

78' OCCASIONE CAGLIARI! Lapadula calcia basso col sinistro, Reina respinge quasi d'istinto, poi Barba la tocca verso il proprio portiere che è costretto a bloccarla con le mani sulla riga di porta. Di Bello non reputa come volontario il retropassaggio del difensore comasco e il gioco prosegue tra i fischi del pubblico di casa.20:09

77' Augello arriva sul fondo per il cross dalla sinistra, parabola completamente sballata che termina oltre la linea di fondo.20:07

76' Tunnel di Zappa a Strefezza, l'ex Lecce risponde fermandolo fallosamente.20:07

75' Si riparte dopo poco meno di due minuti di stop.20:05

73' Cooling break. Si ferma il gioco all'Unipol Domus.20:04

72' Cutrone rientra sul destro e prova un tiro a giro che termina debolmente tra le braccia di Scuffet.20:02

71' OCCASIONE COMO! Nico Paz svirgola dallo spigolo dell'area piccola, la palla carambola su Cutrone e Scuffet si deve superare per alzarla sopra la traversa a mano aperta. Gran riflesso del portiere cresciuto nell'Udinese.20:01

70' OCCASIONE COMO! Lariani pericolosi ancora sull'asse Strefezza-Cutrone, l'ex Lecce pesca il 10 al limite dell'area ma il suo sinistro è murato da Zappa.20:00

69' Sostituzione Como: fuori Luca Mazzitelli, dentro Sergi Roberto.19:59

67' Sostituzione Cagliari: fuori anche Zito Luvumbo, dentro Gianluca Lapadula.19:58

67' Sostituzione Cagliari: fuori Yerry Fernando Mina, dentro José Luis Palomino.19:57

66' OCCASIONE CAGLIARI! Respinta corta di Moreno, Adopo stoppa al limite dell'area e calcia col destro a botta sicura ma Strefezza riesce a deviare in corner con un recupero strepitoso.19:57

65' Palla persa da Adopo nei pressi del cerchio di centrocampo, Strefezza verticalizza subito per Cutrone che però è oltre la linea dei difensori rossoblu.19:55

63' Ammonito Marin dopo una trattenuta vistosa su Cerri proprio sotto gli occhi di Di Bello.19:54

63' Ritmo della partita che si è leggermente abbassato dopo il primo quarto d'ora quasi tutto di marca lariana.19:53

60' OCCASIONE CAGLIARI! Cross dalla destra, la palla carambola in area piccola dove Pepe Reina anticipa di un soffio Piccoli in allungo. Primo squillo dei padroni di casa in questo secondo tempo.19:52

60' Sostituzione Cagliari: fuori l'ammonito Matteo Prati, al suo posto dentro Michel Adopo.19:50

58' Sostituzione Como: fuori anche Lucas da Cunha ed esordio in A per Nico Paz.19:49

58' Sostituzione Como: Andrea Belotti lascia spazio ad Alberto Cerri.19:48

57' Cagliari che non riesce a reagire nonostante il grande incitamento di Nicola da bordocampo. Como molto più sul pezzo in questo avvio di seconda frazione.19:47

55' Attacca ancora il Como con Cutrone al cross dal fondo, Mazzitelli viene anticipato di testa e Scuffet fa sua la sfera in presa alta.19:45

53' GOL! Cagliari-COMO 1-1! Rete di Cutrone. Dossena svetta a centro area sul corner di Strefezza, Cutrone taglia dietro a Zappa e batte Scuffet da due passi col piatto destro.



53' Cutrone rientra sul destro dalla sinistra e cerca il secondo palo, palla deviata in corner da Zappa.19:43

52' Continua la pressione del Como che non sta dando respiro ai padroni di casa, per ora sta mancando solo il guizzo decisivo in zona gol agli uomini di Fabregas.19:43

51' Nulla di fatto sul calcio d'angolo messo in mezzo da Strefezza ma la palla è ancora a disposizione dei lariani.19:41

49' Cutrone ha spazio sulla destra e cerca Belotti in area col rasoterra, Mina ci arriva con la punta del piede, poi la palla finisce in corner.19:40

48' Iovine cerca Belotti in area col cross dalla destra, palla respinta dalla difesa cagliaritana. Buon inizio di secondo tempo del Como che sta provando a spingere per riagguantare il risultato.19:39

47' Lancio lungo di Da Cunha alla ricerca di Cutrone, palla irrangiungibile per l'ex Milan con Scuffet che la raccoglie senza problemi.19:38

46' Si riparte!19:36

45' Sostituzione Como: Fabregas toglie Braunöder e inserisce Máximo Perrone.19:36

Nella prima parte di gara le squadre si sono studiate e nessuna delle due è riuscita a essere particolarmente pericolosa, fatta eccezione per un paio di conclusioni per parte. Nel finale di tempo Roberto Piccoli ha battuto Pepe Reina con un colpo di testa, portando in vantaggio la sua squadra. Il secondo tempo sarà tutto da vedere dato l'equilibrio che c'è stato nei primi 45 minuti.19:21

45'+3' Finisce qui il primo tempo tra Cagliari e Como, in vantaggio i padroni di casa grazie alla rete di Roberto Piccoli.19:20

45'+1' La partita si è accesa! Il Cagliari tenta un'altra conclusione con Azzi, dal limite dell'area. Reina blocca a terra.19:17

44' Gol! CAGLIARI-Como 1-0! Rete di Roberto Piccoli. Matteo Prati alza un pallone in area di rigore, Sebastiano Luperto di testa appoggia per Piccoli, che è bravo battere la difesa avversaria e a colpire a sua volta di testa, superando Pepe Reina a pochi passi dalla linea di porta.



41' Duro intervento in scivolata ai danni di Paulo Azzi, ammonito Alberto Moreno.19:13

39' Calcio d'angolo in favore del Cagliari, il Como respinge senza problemi.19:12

34' Pericoloso il Cagliari con Paulo Azzi che arriva in area di rigore e cerca la conclusione verso il palo lontano, incrociando però troppo e mandando il pallone sul fondo.19:05

33' Dopo una rimessa laterale il pallone arriva a Gabriel Strefezza che tenta la conclusione da fuori area, impegnando in tuffo Simone Scuffet.19:31

27' Cooling break, i giocatori possono rinfrescarsi e riprendere fiato.18:58

24' Azione offensiva del Cagliari, dalla trequarti il pallone arriva a Piccoli, che prova a passarlo in mezzo all'area; la sfera è però facile preda di Reina.18:56

23' Ancora Zito Luvumbo sulla destra, questa volta arriva sul fondo, ma mettendo il pallone in mezzo viene fermato dai difensori avversari.18:54

22' Il Como si affaccia nei pressi dell'area avversaria, anche affidandosi a lanci lunghi, senza però impensierire particolarmente la difesa cagliaritana.18:54

17' Secondo cartellino giallo del match: ammonito Matteo Prati.18:48

16' Roberto Piccoli prova a superare la difesa avversaria, sulla sinistra, ma viene fermato bene, per una rimessa dal fondo a favore del Como.18:48

13' PALO CAGLIARI! Zito Luvumbo parte in velocità sulla destra, rientra sul sinistro e arriva alla conclusione, decisivo l'intervento di Pepe Reina che devia la palla sulla base del palo alla propria sinistra.19:30

12' Ammonizione per Braunöder, che ha commesso un fallo all'altezza del centrocampo.18:43

8' Il Cagliari si fa vedere in avanti, con un cross dalla destra. Iovine è bravo a mandare in calcio d'angolo.18:39

5' Possesso palla Cagliari in questa fase iniziale di gara.18:36

1' Inizia Cagliari-Como!18:36

Ad arbitrare ci sarà Marco Di Bello con l'assistenza di Scarpa e Cipriani. Il quarto ufficiale è Bonacina con Gariglio e Paganessi in sala VAR.20:38

Il Cagliari ha fermato la Roma in casa all’esordio in questo campionato, bloccando i giallorossi sullo 0-0; i sardi potrebbero rimanere imbattuti nelle prime due gare di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2011/12; l’ultima volta che i sardi hanno invece pareggiato entrambe le prime due partite stagionali nel torneo risale al 1981/82.18:49

Dopo la sconfitta all’esordio in questo campionato contro la Juventus, il Como cerca il riscatto su un campo non semplice come quello del Cagliari. I precedenti, inoltre, non sono a favore dei comaschi: il Cagliari infatti è imbattuto in tre sfide casalinghe contro il Como in Serie A (2V, 1N), tutte tra il 1976 e il 1982.18:48