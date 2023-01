Sampdoria, Augello: “Inizia un nuovo campionato, dobbiamo rilanciarci subito”

02-01-2023 22:58

È tutto pronto per la 16ª giornata di serie A al via mercoledì 4 gennaio e per la Sampdoria di Dejan Stankovic ci sarà già una gara delicatissima in chiave salvezza, visto che il primo ostacolo di questo 2023 sarà il Sassuolo di mister Dionisi.

A caricare l’ambiente ci pensa il terzino Tommaso Augello in un’intervista a “Il Secolo XIX”: “Ripartiamo con Sassuolo, Napoli ed Empoli, sono tre gare chiave per rilanciarci in ottica salvezza, ad inizio anno le aspettative erano diverse, ma poi nonostante le buone prestazioni iniziali non sono arrivati i risultati, è stato esonerato Giampaolo e abbiamo avuto difficoltà anche dopo”.

“Ora però inizia un nuovo campionato – prosegue Augello – e noi vogliamo restare in serie A”.