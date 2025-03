Petrucci "annuncia" DiVincenzo: "A fine stagione in Italia per il passaporto". Porte aperte per Gallinari

Il presidente FIP annuncia che al termine della stagione NBA Donte DiVincenzo sarà in Italia per sbrigare le pratiche per unirsi alla Nazionale a EuroBasket

Non sarà un altro caso Banchero: Gianni Petrucci ha dato la sua parola, e l’Italia della pallacanestro confida che stavolta sia quella giusta. “Donte DiVincenzo verrà in Italia a fine stagione per sbrigare le pratiche del passaporto”, afferma il numero uno della federazione, annunciando anche un imminente viaggio del tandem Pozzecco-Datome negli Stati Uniti per trovare la quadra e accelerare l’operazione che dovrà consentire al giocatore dei Minnesota Timberwolves di unirsi al gruppo azzurro in vista di EuroBasket 2025, in programma a fine estate.

DiVincenzo non è Banchero, parola di Petrucci

Petrucci è stato piuttosto chiaro nel far sapere a chi di dovere quanto la vicenda che riguarda DiVincenzo sia ben diversa da quella che ebbe per protagonista due estati fa Paolo Banchero. “Allora le cose andarono in modo differente, ma non fu una scelta nostra quella di cambiare rotta”, ha spiega il presidente federale.

Banchero infatti si rese protagonista di una grande stagione da rookie e improvvisamente le luci si accesero sul suo conto: preferì unirsi a Team USA con la prospettiva di disputare il torneo olimpico di Parigi 2024, “ma come la storia ha raccontato lui su quell’aereo non è salito”, ha aggiunto Petrucci. Banchero non vinse neppure l’oro mondiale nel 2023, eliminando l’Italia nei quarti di finale per poi però perdere sia la semifinale contro la Germania sia la finale per il bronzo con il Canada.

Storia ormai passata, ma che a sentire il presidente FIP (rieletto lo scorso dicembre per la sesta volta…) non è destinata a ripetersi con Donte DiVincenzo. “Il giocatore ha espresso chiaramente il desiderio di venire a giocare con la nostra nazionale già dai prossimi impegni estivi. Siamo tranquilli: non ci sono motivi per ritenere che possa succedere qualcosa di diverso da quanto è stato prospettato”. Il viaggio negli USA di Pozzecco e Datome sembrerebbe dare credito alla tesi di una fumata bianca imminente.

Il futuro del Poz, l’apertura a Gallinari

Petrucci tra una chiacchiera e l’altra ha trovato il modo anche di parlare del futuro della nazionale azzurra. “Pozzecco deve lavorare tranquillo. Gianmarco è una persona straordinaria ed è impossibile non volergli bene. Chiaro che anche lui deve rispondere al verdetto del campo, ma l’importante in questa fase storica è metterci tutto l’impegno possibile per raggiungere i risultati migliori, e al riguardo non mi sento di porre alcun limite a questo gruppo”. Del quale dovrebbe (potrebbe?) far parte anche Danilo Gallinari.

“Per tutto quanto ha dato alla causa azzurra, se Danilo avrà il desiderio di venire a EuroBasket è giusto che venga preso in considerazione. Chiaro che poi la scelte definitiva dovrà essere fatta dal commissario tecnico, e so per certo che non sarebbe delle più semplici”. Gallinari a gennaio ha scelto di andare a giocare a Puerto Rico con i Vaqueros de Bayamon: l’esordio è in programma giovedì contro Mayaguez nel primo match di regular season.